سراج: الاتفاق مع تنمية الصعيد على إنشاء أكبر مصنع لتجفيف البصل والثوم بسوهاج

استقبل اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه، اللواء المهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة، والهيئة، لخدمة المواطن السوهاجي، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر السكرتير العام للمحافظة، والنائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ ورئيس الغرفة التجارية بسوهاج.



محافظ سوهاج ورئيس هيئة تنمية الصعيد يبحثان سبل التعاون المشترك ودعم قطاع الاستثمار

تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك بين هيئة تنمية الصعيد، ومحافظة سوهاج في قطاع الاستثمار والمشروعات التنموية لخدمة أهالي سوهاج، وقد تم الاتفاق على التنسيق والتعاون لإنشاء أكبر وأهم مصنع لتجفيف "البصل والثوم" على أرض سوهاج، بالتعاون بين الهيئة، والمحافظة، والغرفة التجارية.



سراج": الاتفاق على إنشاء أكبر مصنع لتجفيف "البصل والثوم" بالشراكة مع هيئة تنمية الصعيد



ووجه محافظ سوهاج بالتنسيق مع الهيئة لبحث أفضل المواقع المقترحة؛ لإنشاء مصنع تجفيف البصل والثوم، مؤكدا أن إنشاء هذا المصنع يأتي في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، وإعادة إحياء الصناعات التي كانت تشتهر بها سوهاج، مما سيساهم في دعم الاقتصاد المحلي وتوفير العديد من فرص عمل لأبناء المحافظة، بالإضافة إلى تعزيز دور سوهاج كمركز استراتيجي لإنتاج الحاصلات الزراعية وتوطينها في سوهاج.

واتفق محافظ سوهاج ورئيس هيئة تنمية الصعيد على طرح المزيد من المشاريع التنموية على أرض سوهاج، خلال الفترة المقبلة، لخدمة أهلها وشبابها.