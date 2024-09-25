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جامعة القناة تعلن ضوابط تنظيم حفلات التخرج

جامعة قناة السويس،
جامعة قناة السويس، فيتو

أصدر مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس، خلال جلسته رقم (432)، والتي عقدت بمقر الجامعة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ضوابط لتنظيم حفلات التخرج والفعاليات الطلابية الجامعية.

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ضوابط إقامة الاحتفالات 

ونصت الضوابط على أن يكون الاحتفال حصريًا داخل الحرم الجامعي والمنشآت التابعة للجامعة، ولا يجوز تسمية أى فعالية تعقد خارج المنشآت التابعة للجامعة حفل تخرج، كما لا يجوز استخدام اسم أو شعار الجامعة في مثل هذه الفعاليات.  

 

منع أعضاء هيئة التدريس من المشاركة بالحفلات خارج الجامعة 

ويحظر على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعات حضورها ويعتبر هذا التواجد خروجًا على القيم والتقاليد الجامعية الأصلية، كما يتم تحديد موعد الفعالية فى خطة الأنشطة السنوية الفصلية وتعتمد هذه الخطة من المجالس المعنية.  

شروط الاحتفال 

بالاضافة إلى حتمية الحصول على موافقة مجلس الكلية في حالة تنظيم الفعاليات على مستوى القسم أو البرنامج أو الشعبة أو الكلية، وفي حالة تنظيم فعالية على مستوى الجامعة فيجب الحصول على موافقة نائب رئيس الجامعة المختص ومجلس الجامعة. 

كما يتم تشكيل لجنة للإشراف على تنظيم أى فعالية طلابية برئاسة أحد أعضاء هيئة التدريس وعضوية عدد من أعضاء هيئة التدريس والإداريين بالجامعة ويتم تشكيل لجنة أو أكثر من اللجان التنفيذية.

ويكون أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين بالجامعة أساس قوائم هذه اللجان وتقوم هذه اللجان بمهمتها التنفيذية تحت إشراف لجنة الإشراف ويشارك الطلاب كمعاونين فى التنفيذ تحت إشراف لجنة الإشراف واللجان التنفيذية.

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