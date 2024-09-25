جامعتا القناة ونانشانج الصينية تناقشان تعزيز العلاقات (صور)

استقبل الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، الدكتور وانج جين بينج رئيس جامعة نانشانج الصينية على رأس وفد يضم الدكتور ليو جى مدير مكتب التعاون الدولى والدكتور شين لين عميد مركز أبحاث جيانشى للتربية والتعليم والدكتور ليان يى عميد كلية السياحة وعلوم الاقتصاد والإدارة والدكتور هوانج زيى عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

الهدف من اللقاء

يأتي اللقاء بهدف بحث سبل التعاون العلمى والبحثي والتبادل الطلابي بين جامعة قناة السويس وجامعة نانشانج الصينية.

جانب من اللقاء، فيتو

تبادل الخبرات بين الجانبين

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ناصر مندور، برئيس جامعة نانشانج والوفد المرافق له، مؤكدًا على أهمية هذه الزيارة في تعزيز العلاقات الأكاديمية وتبادل الخبرات، لافتًا إلى أن جامعة قناة السويس لها الصدارة في التعاون مع الجانب الصيني.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أهمية التعاون الدولي

في رد على كلمته، أعرب الدكتور وانج جين بينج عن شكره للدكتور ناصر مندور على الدعوة الكريمة، مشددًا على أهمية التعاون الدولي في مجال التعليم العالي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة، معطيا نبذة عن جامعة نانشانج والتي تضم 12 كلية ومعهدا، ومركزين للأبحاث.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

كما حضر مراسم الاستقبال الدكتور حسن رجب، المدير التنفيذي المصري لمعهد كونفوشيوس، الذي ساهم في تعزيز الحوار بين الجانبين.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

في ختام الزيارة، تم تبادل الدروع والهدايا التذكارية، مما يعكس التقدير المتبادل ورغبة الجانبين في تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي في المستقبل.

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