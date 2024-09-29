الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

حزب الله ينعي القيادي علي كركي مسؤول جبهة الجنوب في معركة الإسناد

نصر الله، فيتو
نصر الله، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن  مصدر طبي وآخر أمني قولهما: "إنه تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة".

انتشال جثة حسن نصر الله من موقع الهجوم 

ولم يذكر بيان حزب الله أمس السبت كيف فارق نصر الله الحياة جراء الضربة أو موعد جنازته، لكن المصدران قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

ونعي  حزب الله  القيادي علي كركري  مسؤول جبهة الجنوب في معركة الاسناد، والذي  استشهد في غارة  الضاحية الجنوبية مع عدد من إخوانه.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن علي  كركي

يعتبر كركي أرفع قائد عسكري في حزب الله بعد ما تم القضاء على العديد من القياديين العسكريين المهمين.

وهو عضو في المجلس الجهادي، الجناح العسكري والأمني لحزب الله، وقد عيّنه حسن نصر الله في مكان فؤاد شكر بعد مقتله في يوليو.

كذلك يتمتع بشخصية مهيمنة وقوية، فيما اكتسب خبرة قتالية وتنظيميه كبيرة على مر السنين بحكم موقعه كمسؤول للمنطقة الجنوبية التي قدمت لحزب الله أكبر عدد من المقاتلين.

وأوضحت المواقع الإخبارية، أن المعاينة الأولية لجثمان حسن نصر الله تظهر انه لم يتعرض لأذى بشكل مباشر.

txt

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

txt

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حسن نصر الله جثة حسن نصر الله حزب الله بيروت

مواد متعلقة

خبير استراتيجي: رأس نتنياهو ستكون ثمنًا لاغتيال حسن نصر الله

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

طلاسم عمل مؤمن زكريا تتصدر التريند، والنشطاء: معالج روحي يكشف سر إصابة اللاعب بالسحر

أخبار الأهلي، حقيقة رحيل قمصان وإصابة هاني وضغوط جديدة على كولر

لا تظهر عليها آثار جروح، انتشال جثمان حسن نصر الله

حسبة برما، الزمالك ينتظر المعجزة للاستمرار في مونديال كرة اليد

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

زغلول صيام يكتب: كل يوم حكاية مع وزير رياضة.. المهندس حسن صقر (3)

منوعات

المزيد

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29-9-2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29-9-2024

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

المزيد

انفوجراف

رسائل وتصريحات السيسي في حفل أكاديمية الشرطة 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

تفسير حلم الكي بالنار في المنام وعلاقته بكسب المال وإنفاقه في المعاصي

المزيد
الجريدة الرسمية