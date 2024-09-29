حزب الله ينعي القيادي علي كركي مسؤول جبهة الجنوب في معركة الإسناد

نقلت وكالة رويترز عن مصدر طبي وآخر أمني قولهما: "إنه تم انتشال جثة الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من موقع الهجوم الجوي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وإنها سليمة".

انتشال جثة حسن نصر الله من موقع الهجوم

ولم يذكر بيان حزب الله أمس السبت كيف فارق نصر الله الحياة جراء الضربة أو موعد جنازته، لكن المصدران قالا إن جثته لم تكن بها جروح مباشرة ويبدو أن سبب الوفاة صدمة حادة من قوة الانفجار.

ونعي حزب الله القيادي علي كركري مسؤول جبهة الجنوب في معركة الاسناد، والذي استشهد في غارة الضاحية الجنوبية مع عدد من إخوانه.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن علي كركي

يعتبر كركي أرفع قائد عسكري في حزب الله بعد ما تم القضاء على العديد من القياديين العسكريين المهمين.

وهو عضو في المجلس الجهادي، الجناح العسكري والأمني لحزب الله، وقد عيّنه حسن نصر الله في مكان فؤاد شكر بعد مقتله في يوليو.

كذلك يتمتع بشخصية مهيمنة وقوية، فيما اكتسب خبرة قتالية وتنظيميه كبيرة على مر السنين بحكم موقعه كمسؤول للمنطقة الجنوبية التي قدمت لحزب الله أكبر عدد من المقاتلين.

وأوضحت المواقع الإخبارية، أن المعاينة الأولية لجثمان حسن نصر الله تظهر انه لم يتعرض لأذى بشكل مباشر.