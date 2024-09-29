الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

استشهاد 9 سوريين في غارة إسرائيلية على لبنان

غارة إسرائيلية على
غارة إسرائيلية على لبنان، فيتو

أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك.

استشهاد ٩ سوريين في غارة إسرائيلية على لبنان 

وذكرت  تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي إيعات وسحمر في البقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استشهد ما لا يقل عن 11 شخصًا، جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة العين بالبقاع الشمالي شرقي لبنان.

انتشال جثامين 6 شهداء من لبنان جراء غارة إسرائيلية  

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأنه تم انتشال جثامين 6 من الشهداء جراء الغارة، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال جثامين الـ5 الآخرين.

 

txt

جيش الاحتلال: هاجمنا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

txt

لبنان: نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

لبنان بعلبك غارة اسرائيلية

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: هاجمنا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

لبنان: نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية

الأكثر قراءة

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

"قاد سيارة الهيئة"، محافظ الجيزة يتفقد جاهزية معدات "النظافة والتجميل" (صور)

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية