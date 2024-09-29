استشهاد 9 سوريين في غارة إسرائيلية على لبنان

أعلن الدفاع المدني في شرق لبنان، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد 9 سوريين في غارة إسرائيلية على بلدة العين في قضاء بعلبك.

استشهاد ٩ سوريين في غارة إسرائيلية على لبنان

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أن غارات إسرائيلية استهدفت بلدتي إيعات وسحمر في البقاع شرقي لبنان.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، استشهد ما لا يقل عن 11 شخصًا، جراء غارة إسرائيلية على منزل في بلدة العين بالبقاع الشمالي شرقي لبنان.

انتشال جثامين 6 شهداء من لبنان جراء غارة إسرائيلية

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بأنه تم انتشال جثامين 6 من الشهداء جراء الغارة، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة لانتشال جثامين الـ5 الآخرين.

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