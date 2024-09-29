الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

رفع 35 حالة إشغال خلال حملة مكبرة في الإسماعيلية

جانب من الحملات،
جانب من الحملات، فيتو

قالت المهندسة سعدية حجاب رئيس حي ثانِ في مدينة الإسماعيلية، إنه تم تنفيذ حملة لرفع الإشغالات الموجودة أمام المحال بشارعي العشريني والصالحين، والمسطحات الخضراء بحديقة الأندلس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العميد أحمد أبوزيد رئيس قسم شرطة المرافق وقسم الإشغالات وقسم المحال بالحي وتحت إشراف محمد عبد المنعم نائب رئيس الحي. 

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نتائج الحملات المكبرة 

وأسفرت الحملة عن تحرير ٢٤ محضر إشغال طريق، والتحفظ على ٣٥ حالة إشغال بمعرفة الحي، فضلًا عن رفع ٧٠ حالة إشغال بمعرفة أصحابها.  

 

التحفظ على بعض الأدوات  

كما تم التحفظ على ١٤ مانيكان ملابس، و١٦ كرسي، ترابيزة حديد، ٨ إستاندات مواد غذائية، لافتة وإعلان، ٦ كراتين كوتشي، طقم زجاج، وطقم ملايات (٢٩ كرتونة)، وإستاند شبكة وثلاجة.

هذا إلى جانب عمل تقرير لغلق ٣ محال بدون ترخيص وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية برفع الإشغالات والتعديات من حرم الطريق والحفاظ على الأرصفة المخصصة للمارة من الأطفال وكبار السن؛ لعودة النظام وسهولة الحركة المرورية للمواطنين والسيارات؛ من أجل عودة المظهر الحضاري للشارع.
 

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