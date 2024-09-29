محافظ الإسماعيلية يبحث مع رئيس نقابة المهندسين الفرعية سبل التعاون المشترك (صور)

استقبل اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه، اليوم الأحد، المهندس أحمد المصري رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية؛ لبحث ومناقشة سبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية ونقابة المهندسين بالمحافظة.

أبرز الحضور خلال اللقاء

جاء ذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

الترحيب بنقيب المهندسين

واستهل محافظ الإسماعيلية الاجتماع بالترحيب بنقيب مهندسي الإسماعيلية، مؤكدًا على اعتزازه بنقابة المهندسين ودور أعضائها البارز في مسيرة البناء والتنمية.

مناقشة سبل التعاون المشترك

وخلال اللقاء تم عرض ومناقشة سُبل التعاون المشترك بين محافظة الإسماعيلية ونقابة المهندسين بالمحافظة، في عدة قطاعات، أبرزها التعاون في إنهاء ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح على مخالفات البناء، عن طريق المهندسين الاستشاريين أعضاء النقابة.

جانب من اللقاء،فيتو

جانب من اللقاء،فيتو

عرض الإنشاءات الجديدة بالنقابة

بجانب عرض الموقف التنفيذي للإنشاءات الجديدة داخل نقابة المهندسين بالإسماعيلية، وما يتم تقديمه من خدمات لأعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والذي يصل عددهم ما يقرب من ١١ ألف مهندس، وأسرهم.

علاوة على عرض ومناقشة دور مجلس الأمناء والآباء مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة في العملية التعليمية، حيث يتولى "المصري" منصب رئيس مجلس الأمناء والآباء، وكذلك أنشطة جمعية الهلال الأحمر بالإسماعيلية، التي يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها.

ومن جانبه تقدم رئيس مجلس إدارة نقابة المهندسين الفرعية بالإسماعيلية، بالشكر لمحافظ الإسماعيلية على حسن وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بما يتم بالمحافظة على كافة الأصعدة منذ توليه منصب محافظ الإسماعيلية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى نقيب مهندسي الإسماعيلية، نسخة من "المصحف الشريف"، للواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ