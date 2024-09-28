السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظات

محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذى لمشروعات الطرق بحياة كريمة

محافظ أسيوط يستقبل
محافظ أسيوط يستقبل نائب رئيس الهيئة العامة للطرق، فيتو

استقبل اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس محسن زهران نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل بالمحافظة وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومشروعات محاور النيل العرضية وموقف الكباري العلوية ورصف شبكة الطرق المحلية.

 ويأتي هذا في ظل الإهتمام الكبير من الدولة بصعيد مصر لاسيما محافظة أسيوط عاصمة الصعيد، جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمهندس إسلام فوزي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة بأسيوط والمنيا.

موقف مشروعات الطرق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة

 

حيث استعرض محافظ أسيوط - خلال اللقاء - موقف مشروعات الطرق بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يتم تنفيذها بتكلفة إجمالية تبلغ 822 مليون جنيه فضلًا عن مشروعات محاور النيل العرضية (محور ديروط – محور أبوتيج – محور طما) بقيمة إجمالية 2 مليار و890 مليون جنيه بالإضافة إلى مشروع تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي من ديروط وحتى أسيوط والذي يشمل رفع كفاءة الطريق الحالي وإنشاء حارتي خدمة من الرصف الخرساني للنقل الثقيل بقيمة 2 مليار و880 مليون جنيه حيث تم الإنتهاء من الإفتتاح الرئاسي من ديروط وحتى القوصية وجاري العمل حتى أسيوط.

 

الهيئة العامة للطرق والكباري 

 

كما ناقش المحافظ موقف كوبري منقباد العلوي الذي تشرف عليه الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح محافظة أسيوط بقيمة 468 مليون جنيه بنسبة تنفيذ 95% وكذلك مشروع كوبري بني قره ونهو أعمال رصف طريق العائلة المقدسة بالقوصية بطول 8 كم وكذلك تناول اللقاء التوجيه نحو دراسة ورفع كفاءة الربط بين المناطق الصناعية الهامة بشبكة الطرق الرئيسية وتفعيل البروتوكول بين وزارة النقل ووزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظة أسيوط بشأن الكباري أعلى مزلقانات السكة الحديد.

 

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وأشار أبوالنصر إلى الإهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتنفيذ خطة الطرق والرصف بإعتبارها أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مشيدًا بالتعاون المثمر والمتميز بين المحافظة ووزارة النقل ممثلة بالهيئة العامة للطرق والكباري ومنطقتها السابعة بأسيوط.

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