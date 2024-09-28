السبت 28 سبتمبر 2024
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محافظات

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد القافلة الطبية بالقنطرة غرب(صور)

جانب من فعاليات القافلة،
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

حرصت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، على تفقد القافلة الطبية بقرية النصر بإدارة القنطرة غرب الصحية، فى يومها الأول، والتى نظمتها مديرية الصحة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة». 

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تنفيذ توجيهات وزير الصحة 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طيار أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بتكثيف القوافل العلاجية للمواطنين، والتى تُعنى بالاِهتمام بصحة المواطن والوصول للقرى الأكثر احتياجًا، وتتضمن القافلة الكشف والعلاج مجانًا في التخصصات الطبية المختلفة. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

تفقد توقيع الكشف الطبي 

وتابعت  وكيل وزارة الصحة، توقيع الكشف الطبى علي المرضى في التخصصات الطبية المختلفة والتي تشمل 6 عيادات تخصصية "الباطنة، الجراحة العامة، الأطفال، النساء والتوليد، الأسنان، تنظيم الأسرة، والكشف عن أمراض السكر والضغط وندوات التثقيف، وإجراء الأشعة والإحالة والفحوصات المعملية، وصرف العلاج اللازم للمرضى مجانًا، وبلغ عدد من تم توقيع الكشف الطبي عليهم 591 مريضا خلال اليوم الأول للقافلة. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

عدد المنتفعين من القافلة 

وأشارت الدكتورة بثينة بركات منسق القوافل أن التردد على القافلة على مدار اليوم الأول كان على جميع التخصصات الطبية. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

 حيث استقبلت 192 حالة بعيادة الباطنة، و148 حالة بعيادة الأطفال، 93 حالة  بالجراحة العامة، 39 حالة بعيادة الأسنان، واستقبلت عيادة تنظيم الأسرة 26 سيدة، و39 سيدة بعيادة النساء، أما عيادة الكشف عن الأمراض المزمنة الضغط والسكر فاستقبلت 32 حالة، وتم صرف الأدوية المجانية من صيدلية القافلة المتواجد بها قائمة متنوعة من الأدوية مجانًا فضلا عن ندوات التوعية والتثقيف الصحي للمترددين. 

جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو
جانب من فعاليات القافلة، فيتو

 

 

 

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