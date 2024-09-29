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جامعة عين شمس تبحث إطلاق برامج دراسية مزدوجة مع "إكستر البريطانية"

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

استقبلت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وفدًا من جامعة إكستر البريطانية ضم الدكتور ريتشارد فوليت، نائب رئيس الجامعة للشؤون الدولية، والدكتور بيتر كلاك، مدير "جلوبال إكستر". 

جامعة عين شمس تستقبل وفدا من جامعة إكستر البريطانية لبحث سبل التعاون 

تم بحث سبل التعاون المشترك ومناقشة فرص التعاون الممكنة مع جامعة عين شمس الأهلية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإطلاق برامج دراسية مزدوجة تسهم في تعزيز الروابط الأكاديمية وتوسيع آفاق التعاون الدولي للجامعة.

شهد اللقاء الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، الدكتور أكرم فاروق وكيل كلية الهندسة، الدكتور ناصر عيد الأستاذ بكلية الهندسة،  الدكتور كمال عبيد مدير إدارة العلاقات الدولية،  شيماء البنا مسئول التعليم بالمجلس الثقافي البريطانى.

في مستهل اللقاء رحبت الدكتورة غادة فاروق بالوفد، مؤكدة على حرص جامعة عين شمس على تعزيز التعاون الدولي وبناء الشراكات الاستراتيجية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي مع الجهات والجامعات العالمية المرموقة مثل جامعة إكستر، بما يخدم تطوير التعليم العالي في مصر.

وأوضحت نائب رئيس الجامعة أن مجالات التعاون مفتوحة مع جامعة اكستر في مجالات الهندسة، الطب، الإنسانيات وغيرها.

وخلال اللقاء ألقت الضوء علي جامعة عين شمس الأهلية الدولية والتى ستقام وفقا لأحدث الأنظمة العالمية وستضم برامج جديدة تم اختيارها بعد إجراء دراسة لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته، وبما يواكب خطة الدولة المصرية.

كذلك تناولت نائب رئيس الجامعة الدرجات المزدوجة التى تمنحها جامعة عين شمس، وعلاقاتها الدولية القوية مع كبرى المؤسسات والجامعات المرموقة.

من جانبه، أعرب وفد جامعة إكستر عن تطلعه للتعاون مع جامعة عين شمس، خاصة مع جامعة عين شمس الأهلية الدولية، مشيدًا بما حققته الجامعة من تقدم في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية.

يأتي اللقاء في إطار استراتيجية جامعة عين شمس لتعزيز التعاون الدولي، وتوسيع آفاق التعاون مع كبرى الجامعات العالمية.

 

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