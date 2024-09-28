رئيس جامعة عين شمس: تقديم الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم

شهد صباح اليوم محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025، وذلك بحضور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات.

رئيس جامعة عين شمس يشهد رفع وتحية العلم خلال مهرجان استقبال العام الجامعي 2024-2025

وفي كلمته هنأ محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب الجدد والقدامى ببداية عام دراسي جديد مليء بالتحديات والفرص حيث تسعى جامعة عين شمس، لتقديم التعليم المتميز بكافة كليات الجامعة بالاضافة الى البرامج المتميزة بأكثر من كلية منها كليات القطاع الطبي والهندسي وكليات الحاسبات والمعلومات والزراعة والتجارة والتربية والالسن والآداب والبنات والحقوق والعلوم والآثار مما يسهم في اعداد الطلاب لمستقبل واعد يساهم في بناء مجتمع جامعي يتسم بالتنوع والتفاعل الإيجابي.

وأكد اهتمام الجامعة ببداية رحلة جديدة من التحديات والإنجازات، توفر للطلاب كافة الفرص التي تؤهلهم لسوق العمل من خلال ما استحدثته الجامعة من مراكز كمركز الإبتكار وريادة الأعمال ومركز التوظيف وغيرها من مراكز الدعم التي تساهم في بناء الشخصية الجامعية هذا الى جانب الأنشطة المتميزة التي يقدمها قطاع التعليم والطلاب والتي حقق من خلالها الطلاب مراكز متقدمة محليا وعالميا.

الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم والتيسير عليهم

وأضاف رئيس جامعة عين شمس أن قيادات الجامعة تؤمن بالتوازن بين العلم والتعليم وبين الأنشطة الطلابية في بناء مجتمع قوي ومزدهر هذا، بالاضافة الى الدعم الكامل للطلاب من ذوي الهمم والتيسير عليهم من خلال مبادرات الجامعة والأنشطة المختلفة التي يتم من خلالها فتح مسارات خاصة لدمج الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واختتم سيادته كلمته متمنيا للجميع عاما دراسيا مليئا بالإنجازات والنجاحات والتفوق.

جاء مهرجان استقبال العام الجامعي من تنظيم وتنسيق قطاع التعليم والطلاب وأسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بالتعاون مع اتحاد طلاب الجامعة بجميع لجانه اجتماعي - ثقافي - فنى - جوالة - أسر - علمي - رياضي - صندوق التكافل الاجتماعي المركزي، وقدمت إدارة الأسر والاتحادات الطلابية تعريف للطلاب بالأنشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وكيفية الاشتراك بها.



كما شهد رئيس الجامعة حفل منتخبي الجامعة للكورال والموسيقى والذي أقيم ضمن فاعليــات مهــرجان الاستقبال، كما أجرى جولة في معرض الفنون التشكيلية والذي تضمن اقامة ورشة لتعليم الرسم وفن النحت للطلاب.

كما قامت ادارة النشاط العلمي والتكنولوجي بتنظيم معرض علمي بالتعاون والتنسيق مع (مركز الابتكار وريادة الأعمال I Hub) لعرض أعمال الطلاب الابتكارية من صنع وعمل طلاب كليات جامعة عين شمس والتي حصلت علي مراكز متقدمة وجوائز علي المستوي القمي وتضمن المعرض (بعض الأجهزة الابتكارية - بعض من الصناعات الصغيرة المنتجة من صنع طلاب الجامعة - بعض الألعاب الكهربائية التعليمية - ورش تدريب للصناعات الصغيرة تحت شعار ( اصنع بنفسك).

بالاضافة الى تنظيم مسابقات في الحرم الرئيسي في الألعاب الرياضية والإلكترونية والترفيهية طوال فترة الاستقبال من تنسيق إدارة النشاط الرياضي واقامة فاعليات الألعاب المناسبة لطلاب ذوي الهمم

وقامت إدارة الجوالة والخدمة العامة بإقامة ورش فنية تعليمية مختلفة لجميع طلاب الجامعة تضمنت ميداليات خشب اركت - قطع فنية بخيوط String - شنط كروشيه - قطع فنية تطريز ـ قطع فنية بخيوط المكرميه - حظاظه حبال ستان ـ خرز. كذلك إقامة معرض فني من إنتاج لجنة الجوالة ويتضمن ورشة إعادة تدوير للاستفادة من المخلفات الى جانب تقديم فقرات سمر وألعاب ترفيهية كشفية وعمل مسابقات وأنشطة الجوالة إلى تدريب الطلبة ذوي الهمم علي الحرف اليدوية وتصميم جدارية انتصارات اكتوبر.



هذا وأقامت إدارة النشاط الثقافي معرضًا مجانيًا للكتاب وتم توزيع الكتب الثقافية والدينية والرياضية والفنية على الطلاب كذلك إقامة مسابقة ثقافية للطلاب ( س- ج ) في مجالات النشاط الثقافي، كما أقامت إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات مسابقة معلومات عامة للطلاب ( س- ج ) في مجالات النشاط الاجتماعي.

وقام صندوق التكافل الاجتماعي المركزي بتعريف الطلاب بالخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي المركزي لأبنائنا الطلاب وجميع الاوراق المطلوبة لتقديم كل خدمة.

كما تفقد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة جناح مركز خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والذي يقدم كافة عددا من الخدمات للطلاب ذوي الهمم كما تم توضيح الإجراءات الإدارية والآليات الواجبة الاتباع للحصول على خدمات الطلاب ذوي الهمم داخل الجامعة مع توزيع عدد من الفلايرات عن تلك الخدمات وإجراءاتها الأمر الذى من شأنه التيســـير على الطلاب ذوي الهمم من أبناء الجامعة للحصول على حقوقهم وخدماتهم داخل الجامعة مما يسهم بسرعة دمجهم بالمجتمع الجامعي.

قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة

كما تفقد جناح قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والذي استعرض من خلاله التعريف بقطاع البيئة ودوره في تنمية البيئة المحيطة كذلك الخدمات المقدمة من جانب القطـــاع لأبناء الجامعة بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب والمتعلقة في تطوير البيئة المحيطة وخاصة بالمناطق النائية (حملات توعوية – قوافل طبية) وكيفية مشاركة الطلاب بتلك الحملات ومظاهر استفادة الطلاب منها.

رابطة الخريجين بالجامعة

وخلال جولته تفقد رئيس جامعة عين شمس جناح رابطة الخريجين بالجامعة والذي تستعرض من خلاله الرابطة التعريف بها وأهميتها في حياة الطالب الجامعي بعد تخرجه وجميع الخدمات المقدمة وآليات الاشتراك وكيفية استخراج الكارنيهات الخاصة بها

• هذا وقد تم تخصيص جناح للإدارة العامة للشئون الطبية وإطلاق حملة "صحتك رصيدك" لقياس الضغط والسكر والوزن والطول وفصيلة الدم والنظر بالمجان للطلاب خلال أيام الاستقبال كذلك التعريف بإدارة الشئون الطبية والخدمات الطبية المقدمة من الجامعة لأبنائها وآليات الحصول على الخدمات الطبية المقدمة من الإدارة العامة للشئون الطبية لأبناء الجامعة (الكشف والفحوصات الطبية – صرف الأدوية ) بالإضافة إلى جمعية مصر شريان العطاء



كما تم تخصيص جناح خاص لوحدة دعم المرأة ومناهضة العنف تستعرض من خلاله الوحدة الخدمات المقدمة من جانبها للطلاب والبرامج التوعوية التي تقدمها الوحدة لأبناء الجامعة الى جانب إقامة عدد من المسابقات عن قضــايا المرأة "رسم – شعر – قصة قصيرة".