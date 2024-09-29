الأحد 29 سبتمبر 2024
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محافظات

مشاجرة بين طالبتين داخل مدرسة في القليوبية والشرطة تتدخل

مشاجرة داخل مدرسة
مشاجرة داخل مدرسة بالقليوبية، فيتو

شهدت مدرسة في محافظة القليوبية مشاجرة بين طالبتين، حيث قامتا بالتعدي على بعضهما مما أدى إلى إحداث إصابات في الوجه وتم استدعاء الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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مشاجرة بين طالبتين بمدرسة بالقليوبية

تعود أحداث القصة إلى يوم الخميس الماضي، عندما نشب خلاف بين الطالبتين، مما دفع الأخصائية الإجتماعية في المدرسة إلى التدخل لإنهاء النزاع بين الطرفين.

لكن تجددت الخلافات بين الطالبتين، حيث بدأت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، مما أسفر عن تمزيق ملابس بعضهما وسط حالة من الذعر والقلق بين باقي الطالبات في المدرسة.

على إثر ذلك، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن وقوع مشاجرة كبيرة في أحد المدارس، وعلى الفور انتقلت الفرق الأمنية إلى موقع البلاغ.

وبعد الفحص وجمع المعلومات، تبين أن الخلاف بين الطالبتين قد تطور إلى شجار بالأيدي وتدخلت الأجهزة الأمنية وتم القبض على الطرفين، حيث تم استجواب ذويهما لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

 

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