تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة منظومة الطرق والمرافق والزراعة بالمدن الجديدة

كثفت أجهزة تنمية "سوهاج الجديدة – بدر – السادات - دمياط الجديدة"، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بمنظومة الطرق والمرافق والزراعة والنظافة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

صرح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مضيفا أن هناك متابعة مستمرة لهذه الملفات الخدمية المهمة، التي تسهم في تلبية متطلبات السكان.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس شريف عبد البديع، رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، ومسئولو الجهاز منطقة الإسكان العائلى، حيث أكد ضرورة دخول شركة النظافة للعمل على نظافة الشوارع ورفع المخلفات والتشوينات وفتح الطرق أمام المارة، كما طالب شركة توصيل الغاز الطبيعي بإنهاء الأعمال المتبقية بأسرع وقت حتى يتم استكمال ترميم شوارع المنطقة بالكامل.

وطالب رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوصيل شبكة رى لزراعة المسطحات الخضراء بمنطقة الإسكان العائلى، وتجميل الميادين الموجودة بالمنطقة.

كما تفقد رئيس الجهاز أعمال رفع كفاءة طريق المدخل الجنوبي المار أمام منطقة إبنى بيتك ٣ ومحطة فحص السيارات، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة الطريق لتوفير الراحة لسكان المدينة والحفاظ على سيارات المواطنين، مطالبًا بالاهتمام بأعمال زراعة الجزيرة الوسطى للطريق، وإزالة التالف من المزروعات، وزراعة غيرها.

ثم تفقد رئيس الجهاز، المدخل الغربى للمدينة أمام كمين الطريق الصحراوى الغربى، حيث تم إنشاء ازدواج للطريق المار داخل المدينة وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير سبل الأمان على الطريق، بجانب متابعة أعمال تركيب الإنترلوك بمنطقة ٤٥٥ فدانا بطول ٣.٥ كم، مطالبًا بضرورة المتابعة المستمرة للشركة المنفذة على أن تقوم الشركة بتركيب الإنترلوك بصورة جمالية للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

وفي الإطار نفسه، تفقد المهندس محمد عبد العزيز عامر، رئيس جهاز مدينة بدر، ومسئولو الجهاز، أعمال الزراعة والنظافة والإنارة بمشروع 53 عمارة سكن مصر، ومشروع زهرة العاصمة 376 عمارة بالمرحلة الأولى من سكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة بالامتداد الشرقي للمدينة، وذات الأعمال بالحى السابع، لتلافى جميع الملاحظات، مشددًا على المتابعة الدورية لأعمال النظافة داخل وخارج العمارات بالمشروعات.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة بدر، منطقة قطع الأراضي المميزة بالتوسعات الشرقية للمدينة، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن ملاحظات مالكي قطع الأراضي بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، حيث وجه الشركة المنفذة بالالتزام بالبرنامج الزمني للانتهاء من جميع الأعمال، والبدء في فتح طرق ممهدة لجميع قطع الأراضي وتوريد جميع المهمات المطلوبة للانتهاء من المشروعات.

وفي سياق متصل، قام المهندس محمد عبدالعزيز، بالمرور علي الحى السادس، لمتابعة موقف أعمال الطرق والمرافق والإشغالات أمام قطع الأراضي، مشددًا على سرعة إزالة كافة المخالفات.

وفي مدينة السادات، عقد المهندس ياسر عبدالحليم حسن، رئيس جهاز المدينة، اجتماعًا مع ممثلي كبرى الشركات المتخصصة في مجال الطاقة وهي: " شركات سيمنز للطاقة " و" الشركة الوطنية للمقاولات والتوريدات " و" الشركة المصرية لنقل الكهرباء" و"الشركة المصرية لهندسة نظم القوى" وذلك لمتابعة ودفع سير العمل بمشروع إنشاء خطوط الجهد العالي المغذية لمحطة محولات الصناعية الثامنة.

وقام الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة وتوسعات طرق المدخل الرئيسي لميناء دمياط، حيث أوضح أنه يجرى تنفيذ صيانة وتوسعات الطريق بمدخل الميناء، ليصبح بعرض 4 حارات، مع إستحداث حارتين للسيارات الخاصة.

وأشار إلى أن طريق (ميناء دمياط - دمياط الجديدة)، يعتبر شريانًا رئيسياَ وهاما لسكان المدينة والمترددين عليها، مشيرا إلى تقنية FDR الحديثة التي تسهم في سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تدوير طبقات الرصف لاستخدامها فى عملية رفع كفاءة وصيانة الطرق مرة أخرى، بما يضمن عدم إهدار المواد والخامات، والحد من التلوث البيئى وتقليل التكلفة.