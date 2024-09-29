الأحد 29 سبتمبر 2024
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عقارات

جهاز مدينة الشروق يُنفذ 47 قرار إزالة وسحب وغلق بمعاونة شرطة التعمير

غلق وتشميع
غلق وتشميع

صرح المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة مكبرة بالاشتراك بين الجهاز وشرطة التعمير، على مدار يومين، أسفرت عن تنفيذ 47 قرار إزالة لأعمال بناء مخالف، وسحب قطعة أرض بالإضافة إلى قرارات غلق وتشميع للأنشطة التجارية والإدارية المخالفة.
وأكد عبدالمقصود، أن ذلك يأتي في ضوء الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة، والعمل على مواجهة جميع المخالفات والتصدى للعشوائية بكل حسم وقوة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أن اللجنة تمكنت من تنفيذ 16  قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بأدوار السطح بعدة مناطق بالمدينة، والمتمثلة في قيام أصحاب المخالفات بزيادة النسبة البنائية، وأسفر التنفيذ عن إزالة أسقف وأعمدة خرسانية ومبان بعدة عقارات، وذلك للأجزاء الخارجة عن حدود النسبة القانونية.
وأضاف عبدالمقصود أن اللجنة تمكنت من تنفيذ قرار سحب ووضع يد الجهاز على قطعة أرض سكنية لعدم إلتزام المخصص له الأرض بالاشتراطات التخصيص وعدم إثبات الجدية والبناء خلال المهلة المقررة، ويأتى ذلك تأكيدًا على عدم التهاون في حق الدولة.


كما تم تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع للمحال المخالفة بالأسواق التجارية لمزاولتهم الأنشطة بدون رخصة تشغيل، وكذا عدم الحصول على موافقات الحماية المدنية، وكذا لنشاط إدارى داخل عقار سكنى، حيث تم فصل المرافق (كهرباء-مياه) لعدم تمكينهم من إعادة التشغيل.

وأكد رئيس الجهاز تواصل الحملات يوميًا وعدم التهاون مع المخالفات والتعامل معها بكل حسم، حفاظًا على النسق الحضارى لمدينة الشروق.

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رئيس جهاز مدينة الشروق المهندس محمد السيد جهاز مدينة الشروق مدينة الشروق

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