محافظ القليوبية: تسهيل الإجراءات على المواطنين في ملف التصالح

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية اجتماعًا مع مسؤولي الإدارات التكنولوجية والهندسية لضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك بهدف إنجاز الملفات في أسرع وقت ممكن.

وأكد المحافظ أهمية توفير كافة سبل الدعم للمواطنين، وتذليل أي عقبات تواجههم أثناء استكمال إجراءات التصالح.

كما وجه بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بكافة التفاصيل المتعلقة بملف التصالح، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والورش والتوعية لجذب المواطنين لاستكمال ملفات التصالح المقدمة في القانون القديم ولم يتم استكمال ملفاتهم عن طريق الرسائل والاخطارات والعمد والمشايخ والمساجد والكنائس وأى وسيلة ممكنة لسرعة التواصل.

كما وجه محافظ القليوبية بالعمل على زيادة معدلات إصدار نموذج 10 المؤقت لكافة الطلبات وتحديدا المحول من نموذج 10 المؤقت وسرعة إصدار نموذج (8) للطلبات التي تم الرد عليها من إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، حيث جرى حل معظم الملاحظات التي كانت موجودة بالمطابقة والعمل على سرعة فحص جميع الملفات بالوحدات وإدخالها إلى لجان البت المستكمل منها وصادر لهم نموذج (٥) لسرعة البت فيها، موجها بزيادة أعمال اللجان الفنية والنظر إلى أعداد طلبات البت لإنجاز الملف بأقرب وقت ممكن.