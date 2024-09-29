أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

دعا الجيش اللبناني اليوم الأحد، المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالسلم الأهلي، بعد اغتيال إسرائيل أمين عام حزب الله حسن نصر الله في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاءت الدعوة في بيان صادر عن قيادة الجيش، نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس السبت، اغتياله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باستشهاد أمينه العام.

وأهابت قيادة الجيش بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي".

إسرائيل تنفذ مخططات التخريب وبث الانقسام بين اللبنانيين

ووصفت المرحلة الحالية بـ الخطيرة والدقيقة من تاريخ الوطن، وقالت:" يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

وتابع البيان: "تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي"، ودعت "المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".