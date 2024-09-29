الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

دعا الجيش اللبناني اليوم الأحد، المواطنين إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم المساس بالسلم الأهلي، بعد اغتيال إسرائيل أمين عام  حزب الله  حسن نصر الله  في ضاحية بيروت الجنوبية.

وجاءت الدعوة في بيان صادر عن قيادة الجيش، نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية، بعد أن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، امس السبت، اغتياله نصر الله، في غارة شنتها مقاتلات له من طراز "إف 35" على هدف بمنطقة حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية في لبنان، المعقل الرئيس لـ"حزب الله"، ولاحقا أقر الحزب باستشهاد أمينه العام.

وأهابت قيادة الجيش  بالمواطنين الحفاظ على الوحدة الوطنية وعدم الانجرار وراء أفعال قد تمس بالسلم الأهلي".

إسرائيل تنفذ مخططات التخريب وبث الانقسام بين اللبنانيين

ووصفت المرحلة الحالية بـ الخطيرة والدقيقة من تاريخ الوطن، وقالت:" يعمل العدو الإسرائيلي على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

وتابع البيان: "تستمر قيادة الجيش في اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة والقيام بواجبها الوطني للحفاظ على السلم الأهلي"، ودعت "المواطنين للتجاوب مع هذه التدابير، والعمل بمقتضى الوحدة الوطنية التي تبقى الضمانة الوحيدة للبنان".

جيش الاحتلال: هاجمنا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

لبنان: نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

إسرائيل الجيش اللبناني أمين عام حزب الله حسن نصر الله جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال الإسرائيلي أ ضاحية بيروت الجنوبية ضاحية بيروت

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: هاجمنا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان

لبنان: نزوح مليون مواطن عن الجنوب وسقوط 1640 قتيلا بسبب الضربات الإسرائيلية

إسرائيل تمهد لعمل بري في لبنان، وإيران تطالب بإدانة "العدوان الإرهابي"

الأكثر قراءة

حقيقة وفاة مهاتير محمد في مسجده بماليزيا (صور)

السيسي للمصريين: انتبهوا.. الفترة الحالية والشهور الماضية شهدت كمًّا كبيرًا من الشائعات

آبي أحمد في ورطة، خسائر الجيش الإثيوبي بالآلاف وقوات فانو تقترب من أديس أبابا

10 رسائل وتحذيرات قوية من السيسي في حفل خريجي أكاديمية الشرطة 2024

أول بيان من الجيش اللبناني بعد استشهاد حسن نصر الله

زحام على سحب كراسات حجز شقق «جنة» في المنصورة الجديدة (فيديو وصور)

السيسي: المنطقة تمر بظروف صعبة ونحرص على توازن سياستنا

السيسي يكشف خسائر قناة السويس نتيجة للأحداث الجارية

منوعات

المزيد

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

العثور على فأس من العصر البرونزي بشمال غرب روسيا

روسيا بصدد تطوير دبابة روبوتية تستخدم الذكاء الاصطناعي

أصبحت مركز اهتمام ملايين المشجعين، شرطية تخطف الأنظار في مباراة كرة قدم بالدوري الكولومبي (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 28/9/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28/9/2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أخطاء يجب تجنبها عند قياس ضغط الدم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا لا يوجد "الأكبر" ضمن أسماء الله الحسنى؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

الغفلة عن ذكر الله، أسبابها وطرق علاجها وآثارها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية