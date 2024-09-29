صراع الكبار في مونديال اليد.. الأهلي يزاحم عمالقة أوروبا نحو المربع الذهبي.. والزمالك يسعى للمستحيل أمام الدرع ورفاقه

كرة اليد، يسدل اليوم الأحد الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام اليوم 3 مواجهات قوية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية “مصر 2024”.

مباريات اليوم في كأس العالم لأندية كرة اليد

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني - 3 عصرا | أون تايم سبورتس 1

الزمالك المصري × فيزبريم المجري - 5:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

ومن المنتظر أن يُكشف النقاب اليوم عن الفرق المتأهلة للدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعد ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وتشير التوقعات إلى أن الفرق الأوروبية الثلاثة حجزت بشكل كبير مقعدها في الدور نصف النهائي، ويتبقى مقعد واحد فقط يتصارع عليه 3 فرق وهي الأهلي والزمالك والخليج السعودي.

ويعد الأهلي هو أقرب الفرق من التأهل للدور قبل النهائي بسبب الفوز العريض الذي حققه على فريق سيدني بطل أستراليا في الجولة الأولى بنتيجة (49-15)، بفارق أهداف يصل إلى 34 هدف.

في حين حقق الخليج السعودي الفوز في الجولة الأولى أمام فريق كاليفورنيا إيجلز الأمريكي بنتيجة (48-25) بفارق 23 هدفا فقط، وجاء الزمالك الأقل فرصا بعد الفوز في الجولة الأولى على تاوباتي البرازيلي بنتيجة (30-25)، أي بفارق 5 أهداف فقط.

ويحسم فارق الأهداف في دور المجموعات هوية الفريق الرابع المتأهل للدور قبل النهائي، إلا في حال تحققت المفاجأة ونجح أي من الأهلي أو الزمالك أو الخليج السعودي، في الفوز على أي من الفرق الأوروبية المشاركة في الجولة الثالثة.

ويأتي الزمالك في مقدمة الفرق الأكثر حاجة لتحقيق المفاجأة، حيث يسعى الأبيض لتحقيق الفوز أو التعادل على أقل تقدير أمام فيزبريم المجري، من أجل حسم مقعده في الدور قبل النهائي.

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد

وجاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.