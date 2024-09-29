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رياضة

كرة اليد، الأهلي يواجه برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

كرة اليد، يخوض الفريق لأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، مواجهة قوية اليوم الأحد أمام برشلونة الإسباني، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبرشلونة الإسباني على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنطلق في الـ8 مساء بتوقيت القاهرة.

ويسدل اليوم الأحد الستار على منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد.

ومن المقرر أن تقام اليوم 3 مواجهات قوية في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية “مصر 2024”.

مباريات اليوم في كأس العالم لأندية كرة اليد

وتقام اليوم المواجهات التالية:

الخليج السعودي × ماجديبورج الألماني - 3 عصرا | أون تايم سبورتس 1

الزمالك المصري × فيزبريم المجري - 5:30 مساء | أون تايم سبورتس 1

الأهلي المصري × برشلونة الإسباني - 8 مساء | أون تايم سبورتس 1

نتائج مواجهات كأس العالم لأندية كرة اليد

وجاءت نتائج مواجهات الجولتين الأولى والثانية كالتالي:

الجولة الأولى

الخليج السعودي (48) - (25) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

الأهلي المصري (49) - (15) سيدني الأسترالي

الزمالك المصري (30) - (25) تاوباتي البرازيلي

الجولة الثانية

فيزبريم المجري (43) - (17) تاوباتي البرازيلي

ماجديبورج الألماني (57) - (21) كاليفورنيا إيجلز الأمريكي

برشلونة الإسباني (53) - (23) سيدني الأسترالي

قرعة كأس العالم لأندية كرة اليد

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك في سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلي أغسطس الماضي، عن وقوع الزمالك في المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة.

 وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي.

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأسترالي، برشلونة الإسباني.

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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