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تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في الدوري الإسباني

تشكيل أتلتيكو مدريد
تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام الريال في الدوري الإسباني

ديربي مدريد، يستضيف أتلتيكو مدريد نظيره ريال مدريد على أرضية ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو" في مباراة الديربي بالجولة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني اليوم الأحد.

تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: يان أوبلاك.

خط الدفاع: لو نورماند، خوسيه خيمينيز، رينيلدو ماندافا.

خط الوسط ماركوس يورينتي، رودريجو دي بول، كوكي، كونور جالاجير، صامويل لينو.

خط الهجوم جوليان ألفاريز، أنطوان جريزمان.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتنطلق مباراة ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الأحد، بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وتذاع مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد عبر قناة beIN sports HD 1.

ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليجا برصيد 17 نقطة ويأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

ويسعى كلا الفريقين للفوز لتقليص الفارق مع المتصدر برشلونة بعد هزيمته ليلة السبت أمام أوساسونا بنتيجة 4-2.

وكان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، أعلن عن قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

وشهدت قائمة ريال مدريد استمرار غياب ديفيد ألابا، داني سيبايوس، إبراهيم دياز، والمهاجم الفرنسي كيليان مبابي، بسبب الإصابة، لكن قائمة الفريق الملكي شهدت أيضًا عودة داني كارفاخال بالإضافة إلى إدواردو كامافينجا.

قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، فران جونزاليس.

خط الدفاع: داني كارفاخال، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، جاكوبو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني، لوكا مودريتش، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك.

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