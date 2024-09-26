أنغام تحيي حفلا في المتحف المصري الكبير 11 أكتوبر
تحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًّا في المتحف المصري الكبير بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل.
الحفل سيقام يوم 11 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كعادة حفلات المطربة أنغام.
حفل أنغام في السعودية
وكانت أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في المملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر ورفع الحفل شعار كامل العدد.
وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها على المسرح، بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب وسط تفاعل كبير من الجمهور.
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