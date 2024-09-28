أنغام تبدع خلال حفلها بدبي ورد فعل مفاجئ منها للجمهور (فيديو وصور)

أحيت النجمة أنغام واحدة من أقوى حفلاتها الغنائية في دبي، حيث رفع الحفل شعار كامل العدد.

حفل أنغام في دبي

وتألقت أنغام خلال الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب.

وفاجأت أنغام الجمهور خلال الحفل وحرصت على التقاط صور تذكارية برفقتهم بطريقة السينجل.

وتحيي الفنانة أنغام حفلًا غنائيًّا في المتحف المصري الكبير بالقاهرة خلال شهر أكتوبر المقبل.

الحفل سيقام يوم 11 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا، كعادة حفلات المطربة أنغام.

حفل أنغام في السعودية

وكانت أنغام أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًّا في المملكة العربية السعودية على مسرح عبادي الجوهر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها على المسرح، بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب وسط تفاعل كبير من الجمهور.