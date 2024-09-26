أنغام تستعد لحفلها غدا في دبي

تستعد النجمة أنغام ، لإحياء حفلها الغنائي المقرر إقامته في دبي غدًا الجمعة الموافق 27 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل أنغام في دبي

ومن المفترض أن تقدم أنغام خلال حفلها في دبي عددًا كبيرًا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح.

حفل أنغام في السعودية

وكانت أنغام أحيت يوم الجمعة الماضي، حفلًا غنائيًّا في السعودية على مسرح عبادي الجوهر ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدمت أنغام خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها على المسرح، بالإضافة إلى غنائها لأغاني ألبومها الجديد تيجي نسيب وسط تفاعل كبير من الجمهور.