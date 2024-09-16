شاهد، الرئيس السيسي يقبل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم خلال احتفالية المولد النبوي (فيديو)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقبيل رأس الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف وذلك على هامش احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف.

الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، بمركز المنارة المؤتمرات الدولي، وذلك بحضور الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتى الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وعدد من كبار العلماء والوزراء.

ويكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحفل الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية السابق، والشيخ سامي الشعراوي، نجل إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس مجموعة عمل الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ منصور الرفاعي عبيد، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق.

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