الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

الظهور الأخير لـ حسن نصر الله قبل استشهاده (فيديو)

حسن نصر الله، فيتو
حسن نصر الله، فيتو

استشهاد حسن نصر الله، أعلن حزب الله اللبناني أمس السبت، استشهاد الأمين العام حسن نصر الله في الغارة التي استهدفت الجمعة مقر قيادة الحزب في ضاحية بيروت الجنوبية.

وكان آخر ظهور لأمين عام حزب الله قبل اغتياله يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، حيث ألقى خطابا بعد عمليات الاختراق الأمني الذي نفذته إسرائيل يوم الثلاثاء 17 سبتمبر ويوم الأربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024 واستهدف أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يحملها أغلب عناصر الحزب.

 

وأقر حسن نصر الله حينها بأن حزبه تعرض لضربة "كبيرة وغير مسبوقة" في تاريخه، متوعدا إسرائيل بـ"حساب عسير" بعدما اتهمها بتفجير الآلاف من أجهزة "بيجرز" التي يستخدمها عناصره.

وفي كلمة ألقاها عبر الشاشة تخللها خرق الطيران الإسرائيلي جدار الصوت على علو منخفض مرتين على الأقل في أجواء لبنان، قال نصر الله "لا شك أننا تعرضنا لضربة كبيرة أمنيا وإنسانيا وغير مسبوقة في تاريخ لبنان".

وشدد على أن "العدو تجاوز بهذه العملية كل الضوابط والقوانين والخطوط الحمراء".

واعتبر نصر الله أن إسرائيل أرادت من خلال هجومها على مرحلتين أن تقتل "ما لا يقل عن خمسة آلاف إنسان في دقيقتين ومن دون اكتراث لأي ضابطة".

وقال إن يومي الثلاثاء والأربعاء كانا "أياما ثقيلة ودامية وامتحانا كبيرا"، مشددا على أن "هذه الضربة الكبيرة والقوية وغير المسبوقة لم تسقطهم ولن تسقطهم".

وتوعّد زعيم حزب الله إسرائيل "بحساب عسير وقصاص عادل من حيث يحتسبون ومن حيث لا يحتسبون"، مشيرا إلى أنه لن يحدد مكان أو زمان أو شكل الرد.

وكرر نصر الله حينها التأكيد على أن "جبهة لبنان لن تتوقف قبل وقف العدوان على غزة" رغم "كل هذه الجراح وكل هذه الدماء"، موضحا أن بنية حزب الله "لم تتزلزل ولم تهتز" بعد التفجيرات لأنها من القوة والمتانة والقدرة والعدة والعديد والتماسك ما لا تهزه جريمة كبرى.

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نصر الله إسرائيل لبنان غزة

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