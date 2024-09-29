الأحد 29 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

آلاف المتظاهرين يحاولون اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد (فيديو)

المظاهرات فى العراق،
المظاهرات فى العراق، فيتو

الحرب على لبنان، حاول آلاف المتظاهرين العراقيين اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد، أمس السبت، حسب مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، تنديدا باغتيال إسرائيل لزعيم حزب الله حسن نصر الله في بيروت، الجمعة.

وتظهر مقاطع فيديو متظاهرين يشتبكون مع قوات الأمن العراقية، يحمل بعضهم أعلام حزب الله وصور نصر الله، ورايات الحشد الشعبي، الفصيل العراقي المدعوم من إيران مثله مثل الجماعة اللبنانية.

وفي وقت سابق من السبت، أدان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اغتيال نصر الله، ووصف الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت التي أدت إلى مقتله بأنها "جريمة تظهر أن الكيان الصهيوني تجاوز كل الخطوط الحمراء".

وأكد في بيان "موقف العراق المبدئي بالوقوف مع الشعبين الفلسطيني واللبناني"، معتبرا أن استهداف الضاحية الجنوبية الجمعة "يعبر عن الرغبة المستهترة الساعية إلى توسعة الصراع".

كما قرر السوداني إعلان الحداد العام في أنحاء العراق لمدة 3 أيام.

وشهدت بغداد تظاهرات حاشدة، مساء السبت، قرب المنطقة الخضراء وسط العاصمة، تنديدا باغتيال نصر الله، حسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

وتقع المنطقة الخضراء وسط بغداد، وتضم المقار الدبلوماسية المهمة ومنها السفارة الأمريكية.

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الحرب على لبنان السفارة الأمريكية بغداد زعيم حزب الله حسن نصر الله رئيس الوزراء العراقي العراق

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