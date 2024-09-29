وزير الخارجية: حذرنا مرارًا من نوايا التصعيد وجر المنطقة لحرب إقليمية

الحرب على لبنان، أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي: “حذرنا مرارًا من نوايا التصعيد وجر المنطقة لحرب إقليمية، وندين أي عمل من شأنه انتهاك السيادة في لبنان، والقصف المتكرر للضاحية الجنوبية في لبنان”.

وقال وزير الخارجية في تصريحات خاصة لفضائية “سكاي نيوز”: “لن نتوقف عن مساعينا لوقف هذا التصعيد غير المبرر”.

وزير الخارجية يتبادل مع نظيره الإيراني وجهات النظر

وكان وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، قد التقى مع "عباس عراقجي" وزير خارجية إيران، وذلك في إطار اللقاءات المكثفة والدورية على هامش الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اللقاء جاء في إطار مواصلة الاتصالات بين البلدين بعد مشاركة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في مراسم تنصيب الرئيس الايراني في شهر يوليو ٢٠٢٤.

شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول القضايا المختلفة ذات اهتمام مشترك، ولاسيما التطورات الخطيرة في غزة والضفة الغربية ولبنان على ضوء التصعيد الإسرائيلي غير المبرر وتداعيات ذلك على أمن المنطقة، وأهمية خفض التصعيد، وتجنيب المنطقة الانزلاق إلى حرب اقليمية تهدد أمن واستقرار شعوبها.