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رياضة

مدحت العدل: جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر

جوميز وكولر، فيتو
جوميز وكولر، فيتو

تحدث الكاتب الكبير مدحت العدل، عن تتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس السوبر الأفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي.

وقال مدحت العدل في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "الحكم معتز إبراهيم كان سيئا للغاية، الزمالك كان يستحق ركلة جزاء مثل الأهلى ولا أعرف سبب عدم ذهاب الحكم إلى الفار".

وأضاف: "المستشار تركي آل الشيخ رغم أهلاويته ولكن روحه مع لاعبي الزمالك كانت رائعة".

جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة

واختتم حديثه قائلًا: “جوميز يظهر دائمًا في المباريات الكبيرة وتفوق على كولر، ولابد من الاستفادة بخبرات اللاعبين السابقين في اختيار اللاعبين والصفقات”.

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي بعد الفوز ضد الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب المملكة أرينا بالعاصمة السعودية الرياض.

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