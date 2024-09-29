روح الفانلة السوداء، تعليق ناري لـ عمرو أديب بعد فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

علق الإعلامي عمرو أديب، على فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي، في مباراة حسمت بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي 1/1.

مشكلة الاستهانة والتقليل من الزمالك

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "لو كان فيه حاجة تتعلمها من ماتش إمبارح هي الآتي، أوعى تقلل من حجم الزمالك أوعى تفتكر إن الزمالك لقمة طرية أو ممكن تتريق عليه أو تعتبره فريق سهل".

رسالة عمرو أديب من احتفال السخرية لرامي ربيعة وروح الفانلة السوداء

وأضاف: "الزمالك ده تاريخ وموهبة ومهارة وروح، اتفرج إمبارح على روح الفانلة السوداء يا عيني يا منسي وأنت بتدخل الجون الحلال الملعوب والحريف، أحسن حاجة عملوها إنهم حفلوا علينا قبل الماتش وناصر منسي جاب القاضية ممكن، وأنت بتتريق علينا يا رامي ربيعة لازم تشرب بتتريق على مين، هو ده الزمالك يا ابني مينفعش تتريق علينا، حالة غرور واعتزاز من الأهلي غير طبيعية".

حظ نادي الزمالك في مباراة السوبر الإفريقي

وواصل: "إمبارح الحظ بيقولك تعالى ده وسام أبو علي بيضيع ركلة جزاء، يجي الحظ الزملكاوي لأول مرة من 20 سنة الجنرال حظ يبتسم للزمالك، ما تتريقش على الزمالك وبلاش غرور احترم نفسك أنت في حضرة نادي العظماء، امبارح اللي كان بيلعب أحسن هو الزمالك، اتحسب للأهلي بنالتي طيب البنالتي بتاعت الزمالك فين وأين الفار وفين الطرد بتاع حسين الشحات ولا الهوا".

عمرو أديب لـ الأهلاوية: احذروا غضب الزمالك

واستطرد: "في النهاية يفوز نادي الزمالك واحذروا غضب الزمالك، بقالنا مدة طويلة مستنيين نصرة وحاجة تدفعنا والماتش ده على فكرة مكنش هيفيد الأكل بحاجة عندهم كاسات كتير إنما الزمالك كان محتاج إلى ركلة البداية ليصل إلى أعلى المستويات، هذا هو عام الزمالك، الأهلي ملعبش بجنيه أقسم بالله كان في أسوأ حالاته وأول مرة أشوف الأهلي قلقان جدا وخايف، لأول مرة اللى يكسب اللي يستحق والحظ مش كل حاجة الأهم هو المجهود".

فرحة عمرو أديب

واختتم: "ركلة الجزاء اللي ضيعها يحيى عطية الله صوتي راح لنهاية 6 أكتوبر، حتى وسام أبو علي قالك لأ والنبي ما هي داخلة وخلي الزملكاوية يفرحوا".