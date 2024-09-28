السبت 28 سبتمبر 2024
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رياضة

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

جوميز
جوميز

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي  بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1  في اللقاء الذي جمع  بينهما أمس الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

 

أول تعليق من جوميز بعد الفوز بالسوبر الإفريقي

أبدى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 والتتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي.

 

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الحمد لله على الفوز والتتويج بالسوبر الإفريقي، وتنظيم المباراة كان رائعًا، وأشكر القائمين على هذا التنظيم".

 

وواصل المدير الفني قائلًا: "حققنا بطولة مهمة للجمهور ولنادي الزمالك، وكانت هناك صعوبة في بعض الأحيان لحصد البطولات، والفوز على الأهلي له طعم وبريق خاص وكان تركيز الفريق مليون في المائة من أجل تحقيق الفوز ونجحنا في العودة بعد التأخر بهدف".

 

ووجه جوميز الشكر للجميع على تحمل المسؤولية سواء لاعبين أو جهاز فني أو إدارة من خلال العمل الجاد، وأكد أن الأهلي قدم مباراة طيبة أمام الزمالك، ولكن فريقه كان الأفضل في كثير من أوقات المباراة.

 

وقال المدير الفني البرتغالي: "مكسب المباريات الكبيرة يكون في التفاصيل، وفوز الزمالك بلقب كأس السوبر الأفريقي أمر مستحق وعادل، وفريق كان يلعب ضد الأهلي والمباراة لم تكن بين كولر ضد جوميز".

ورد جوميز على الأحاديث التي ترددت في الأيام الماضية بشأن المباراة قائلًا: "هذه التصريحات منحتنا قوة وحافزًا كبيرًا، وأثبتنا أننا لدينا القدرة على الفوز على أي فريق، ونهدي البطولة للجماهير التي تدعمنا في كل وقت ومكان".

 

وواصل المدير الفني قائلًا: "الزمالك فريق كبير وهدفنا دائما القتال على كل البطولات، حتى لو واجهتنا بعض العراقيل".

واختتم جوميز تصريحاته قائلًا:" إذا كنت تريد أن تكون مدربًا أو لاعبًا في فريق كبير فيجب عليك تحمل الضغوطات والعمل دائمًا لتحقيق الفوز".
 

الزمالك يتوج بلقب كأس السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي  بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1  في اللقاء الذي جمع  بينهم أمس الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

 

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمان الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي. 

 

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولى، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

 

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.

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