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رياضة

المندوه يعلن تنظيم الزمالك احتفالية كبرى بعد التتويج بالسوبر الإفريقي

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعرب حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن سعادته بالتتويج ببطولة كأس السوبر الإفريقي، على حساب النادي الأهلي.

وقال حسام المندوه في تصريحات عبر شاشة قناة "المحور": "نادي الزمالك يحتاج إلى مكافأة السوبر الإفريقي حاليا بسبب الظروف المادية التي يمر بها النادي، هذه المكافأة أتت بعد استحقاق أصيل للاعبي الزمالك ومجلس الإدارة والجماهير بعد تعب كبير في الفترة الماضية".

احتفالية كبري بالسوبر الأفريقي 

وواصل: "سننظم احتفالًا كبيرًا جدًا للاحتفال بالسوبر الإفريقي".

وأتم "كنت معترضًا جدًا على ركلة جزاء الأهلي، ولكن بعد ذلك تيقنت أننا سنفوز بالمباراة، كنا نشعر بضغط شديد".

 

الزمالك يتوج بالسوبر الأفريقي 

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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حسام المندوه كأس السوبر الأفريقي نادي الزمالك السوبر الأفريقي النادي الأهلي

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