اتحاد الكرة يحسم هوية خليفة بيريرا في لجنة الحكام الثلاثاء

اتحاد الكرة، كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية سيحسم، الثلاثاء المقبل، هوية خبير التحكيم الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام في الموسم الجديد خلفا للبرتغالي فيتور بيريرا الذي تم إنهاء تعاقده بانتهاء الموسم الكروي المنصرم.

اتحاد الكرة يفاضل بين خبيري تحكيم إنجليزيين

ويفاضل مجلس إدارة اتحاد الكرة بين خبيري تحكيم إنجليزيين هما، ستيف بينيت وهاوارد ويب لرئاسة لجنة الحكام الرئيسية فى الموسم الكروى الجديد 2024 - 2025 خلفا للبرتغالى فيتور بيريرا.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعا الثلاثاء المقبل لمناقشة عدد من الملفات العاجلة، يأتي في مقدمتها تحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة، إلى جانب حسم ملف الخبير الأجنبي الذي سيتولى رئاسة لجنة الحكام.

ستيف بينيت قريبا من رئاسة لجنة الحكام

قالت مصادر داخل اتحاد الكرة إن الإنجليزي ستيف بينيت المدير الفني السابق للجنة الحكام بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بات قريبا من تولي مهام رئاسة لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم خلفا للبرتغالي بيريرا الذي تم توجيه الشكر له مؤخرا.

وأضافت المصادر أن ستيف بينيت يبقي أقرب المرشحين لتولي منصب المدير الفني للجنة الحكام بالاتحاد المصري بعد وصول المفاوضات معه إلى مراحل متقدمة.

ستيف بينيت

السيرة الذاتية للإنجليزي ستيف بينيت

ستيف بينيت الذي ولد في ١٧ يناير ١٩٦١ سبق وإن تمت إقالته من منصبه في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم وحل بدلا منه رئيس لجنة الحكام الأسبق بالاتحاد المصري، وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق عصام عبد الفتاح.

وعلمت فيتو أن هناك شبه اتفاق على تنصيب الخبير التحكيمي الإنجليزي في منصب المدير الفني للجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم رغم إقالته في وقت سابق من منصبه في الاتحاد الإماراتي وتعيين المصري عصام عبد الفتاح بدلا منه.

وبدأ ستيف بينيت مشواره التحكيمي منذ عام 1984، وشارك في إدارة منافسات الدرجة الممتازة عام 1999، ونال الشارة الدولية عام 2001، وسبق له إدارة مباراة الدرع الخيرية عام 2003، والمباراة النهائية لكأس كارلينج عام 2005، كما أدار المباراة النهائية لبطولة كأس إنتر توتو عام 2002، والمباراة الودية الشهيرة بين البرازيل والأرجنتين في ملعب الإمارات عام 2006.