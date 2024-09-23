الإثنين 23 سبتمبر 2024
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رياضة

لجنة الحكام تنظم امتحانا مفاجئا، وغياب بعض الدوليين يتسبب في أزمة

لجنة الحكام،فيتو
لجنة الحكام،فيتو

القائمة الدولية للحكام، قررت لجنة الحكام، إقامة اختبارات اليوم في تمام الساعة السابعة مساءا في أحد الفنادق لتقييم درجة اللغة الإنجليزي لدى الحكام وكذلك إجراء اختبار فيديو تيست وإختبار آخر في القانون.

ويغيب عن الامتحان محمود البنا ومحمود نادي وسمير جال ويوسف البساطي لتواجدهم خارج البلاد.

كمان سافر محمود عاشور لظروف عمله وبالتالي لن يحضر الاختبار المفاجئ خاصه وان اللجنة أبلغت الحكام به مساء أمس.

وتساءل بعض الحكام كيف سيتم الخضوع للامتحان في الوقت الذي تم إبلاغنا مساء أمس فقط ونحن في خارج البلاد.

وتعتزم لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، الانتهاء من وضع القائمة الدولية للحكام لعام 2025 من أجل اعتمادها وإعلانها قبل سفر مجلس الجبلاية لحضور السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته بمدينة الرياض بالسعودية.

وشهد اجتماع لجنة الحكام انقساما أثناء الاجتماع علي التصويت لاختيار عمرو أحمد الشناوي أو حسام عزب حجاج لاستمرارهما في قائمة VAR الدولية رغم عدم انطباق الشروط عليهما.

وتأتي حالة الانقسام بسبب رغبة اللجنة في التصويت لحسام عزب، حيث يعتبر أحد أعضاء اللجنة هذا الأمر لا يستقيم، في تواجد عزب حجاج كعضو بلجنة الحكام والذي من الطبيعي التصويت لنجله.

فيما يرى البعض الأخر أن في حالة عدم التصويت لعمرو الشناوي نجل الخبير التحكيمي أحمد الشناوي،   لن يصمت وسيشن هجومًا على اللجنة خلال تحليل المباريات.

الجدير بالذكر أن  من شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم أن  يدير حكام الفار مباريات القسم الاول من المسابقات كحكام ساحة لمدة موسمين حتى يتمكنوا من إدارتهم كحكام للفار، في الوقت الذي لم يدر  حسام عزب، أو عمرو الشناوي مباريات كحكام ساحة بالدوري.

فيما أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا برئاسة الايطالي بييرلويجي كولينا شروط ومعايير الترشيح للقوائم الدولية للحكام لعام 2025 كالتالي:

1.  يجب أن يكون الحكام المرشحين قد ولدوا في 31 ديسمبر 1999 أو قبله، وأن يكون المحكمون المساعدون قد ولدوا في 31 ديسمبر 2001 أو قبله وذلك لضمان الحد الأدنى من الخبرة. 

ويحتفظ الفيفا بالحق في إلزام الحكام المقترحين لإدارة المباريات ممن تخطوا سن 45 (المولودين في عام 1980 أو قبل ذلك) بالخضوع لتقييمات فنية إضافية، فضلا عن فحوصات طبية محددة واختبار اللياقة البدنية على أساس كل حالة على حدة.

2. يجب أن يتم تصنيف كل حكم مرشح للقائمة الدولية على أساس العلامات التي تم الحصول عليها للألعاب على المستوى الوطني خلال 12 شهرا قبل ترشيحه إلى قائمة الحكام الدوليين. وعدم وضع المرشحين في الترتيب الأبجدي.

3. يجب على جميع حكام المباريات المرشحين (باستثناء مسؤولي مباريات الفيديو) أن يجتازوا على الأقل إختبار اللياقة البدنية 

ووافق الفيفا على إجراء اختبار اللياقة البدنية والفحص الطبي بعد 1 يونيو 2024.

شروط حكام القائمة الدولية للفيديو

كما يؤكد الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ان الحكام الذي سيتقلدون الشارة الدولية لتقنية الفيديو يجب عليهم ادارتهم مباريات في الدوري المستوى الأعلى موسمين على الأقل كحكم في تقنية الفيديو بالاضافة لإدارة خمسة عشر مباراة كحكم تقنية الفيديو معتمدين من الفيفا.

موعد إرسال القائمة الدولية

كما ألزم الاتحاد الدولي الفيفا ارسال القوائم الدولية للحكام في موعد أقصاه ٢٩ سبتمبر الحالي كموعد نهائى لاعتماد القوائم الدولية للحكام.

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