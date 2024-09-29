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إعلان نتيجة التسكين بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر اليوم

المدن الجامعية، فيتو
المدن الجامعية، فيتو

تعلن جامعة الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الطلاب المتقدمين للسكن في المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2024 - 2025.

حيث صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

 نتيجة التسكين بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه بداية من اليوم الأحد الموافق 29 من سبتمبر الجاري يستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن اسمه يتبع ذلك استيفاء إجراءات التسكين المتبعة.

وأشار توفيق إلى أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم.

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انطلاق الدراسة في جامعة الأزهر.. تعليمات جديدة من القيادات لعمداء الكليات.. بدء تسكين المدن الجامعية الثلاثاء.. تفعيل منظومة التحول الرقمي.. وقرار خاص بشأن الغياب عن المحاضرات

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جامعة الأزهر تنهى استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد،تعليمات لعمداء الكليات بحسن استقبال الطلاب، وتفعيل منظومة التحول الرقمي،بدء التسكين بالمدن الجامعية الثلاثاء

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إعلان نتيجة التسكين بالمدن الجامعية في جامعة الأزهر اليوم

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