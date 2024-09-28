رئيس جامعة الأزهر يؤكد على الطلاب الالتزام باللغة العربية الفصحى في قاعات الدراسة وخارجها

أجرى الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري؛ جولة تفقدية للاطمئنان على انتظام الدِّراسة في يومها الأول، شملت الجولة كليات قطاع الدَّراسة: «أصول الدين - الشريعة والقانون - واللغة العربية».

وخلال الجولة وجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير لأساتذة الكليات؛ لتعاونهم الصادق وإخلاصهم وتفانيهم في أداء رسالتهم العلمية رسالة الرسل والأنبياء.

جولة رئيس جامعة الأزهر في أول أيام العام الدراسي

كما حرص رئيس الجامعة على تفقد القاعات الدراسية والحديث مع أبنائه الطلاب، مقدمًا لهم التهنئة بالعام الدراسي الجديد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح، وأن يكونوا نافعين لدينهم ووطنهم.

وحث رئيس الجامعة الطلاب على المشاركة في الأنشطة الطلابية التي تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، مشيرًا إلى أن الجامعة تنظم مسابقة ثقافية تحت مسمى: «مسابقة القراءة الحرة» جوائزها 25 ألف جنيه، داعيًا الطلاب إلى الحرص على الاشتراك في مثل هذه المسابقات التي تثري الفكر وتنير العقل.

ونبه رئيس الجامعة خلال الجولة على أهمية الالتزام بالحضور بنسبة لا تقل عن 75 ℅ حتى لا يحرم الطالب من دخول الامتحان.

رئيس جامعة الأزهر يوجه بضرورة الالتزام باللغة العربية

كما نبه رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام باللغة العربية الفصحى في قاعات الدراسة وخارجها؛ حفاظًا على الهوية الإسلامية وحفاظًا على لغة الضاد لغة القرآن الكريم ووعائه.



جاء ذلك بحضور عمداء ووكلاء كليات جامعة الأزهر بالدَّراسة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.