انطلاق الدراسة في جامعة الأزهر.. تعليمات جديدة من القيادات لعمداء الكليات.. بدء تسكين المدن الجامعية الثلاثاء.. تفعيل منظومة التحول الرقمي.. وقرار خاص بشأن الغياب عن المحاضرات

استقبلت كليات جامعة الأزهر طلابها اليوم السبت في أول أيام العام الدراسي الجديد 2024 - 2025، وسط متابعة من قبل الدكتور سلامة جمعة رئيس الجامعة ونوابه.

بداية العام الدراسي الجديد في جامعة الأزهر

ومن جانبه أجرى الدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، جولة تفقدية للاطمئنان على جاهزية واستعداد فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وعقد نائب رئيس الجامعة اجتماعًا موسعًا ضم: الدكتور جمال عبد ربه، عميد كلية الزراعة بنين بالقاهرة، والدكتور سليمان الرفاعي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سامية الصافي، المشرفة على فصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة.

تعليمات قيادات جامعة الأزهر مع بداية العام الدراسي

وخلال الاجتماع وجه نائب رئيس الجامعة لفرع البنات إلى ضرورة التعاون التام بين كلية الزراعة بنين وفصول كلية الزراعة بنات بالقاهرة، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطالبات، بجانب ذلك نبه فضيلته على أهمية تنظيم حفل استقبال للطالبات؛ لتعريفهن بالكلية، وإلقاء الضوء على فرص العمل المتاحة لخريجات الكلية.

وشدد نائب رئيس الجامعة على تفعيل منظومة التحول الرقمي طبقًا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 م، إضافة إلى التعاون التام بين جميع كليات فرع البنات بمدينة نصر وبعضها البعض، بجانب ذلك وجه إلى أهمية وجود الإشراف الطبي على مدار الساعة؛ حرصًا على مصلحة الطالبات.

المدن الجامعية بجامعة الأزهر جاهزة لاستقبال الطلاب بالقاهرة والأقاليم

وفي سياق متصل صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء التسكين للطلاب والطالبات المقبولين في المدن الجامعية بالقاهرة والأقاليم بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق الأول من أكتوبر 2024م.

وأوضح أسامة توفيق، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية، أنه بداية من غدأ الأحد الموافق 29 من سبتمبر الجاري يستطيع الطالب الدخول على الموقع الإلكتروني والاستعلام عن اسمه يتبع ذلك استيفاء إجراءات التسكين المتبعة.

وأشار توفيق إلى أن المدن الجامعية شهدت أكبر حركة تطوير وتجديد لم تشهدها من قبل، لافتًا إلى أن إدارة المدن الجامعية استعدت لتقديم الخدمات الطلابية بداية من الأسبوع القادم من خلال كود فوري رقم (6451) الخاص بسداد مصروفات المدن الجامعية، لافتًا إلى أن تسكين الطلاب سوف يبدأ يوم الثلاثاء القادم.

قرار جامعة الأزهر بشأن غياب الطلاب

كما وجهت جامعة الأزهر الشريف خطابًا لعمداء الكليات، نبهت خلاله على حضور الطلاب المحاضرات وتطبيق ما تنص عليه اللوائح من حرمان الطالب من دخول الامتحان في المقرر حال غيابه بدون عذر مقبول.

وجاء نص القرار كالتالي: في إطار الاستعداد للعام الجامعي 2024 / 2025، ينبه على حضور الطلاب المحاضرات وتطبيق ما تنص عليه اللوائح من حرمان الطالب من دخول الامتحان في المقرر، حال غيابه بدون عذر مقبول على ألا تقل النسبة عن 75% من حضور دروس كل مقرر.

استعداد جامعة الأزهر لبداية العام الدراسي الجديد

كما أعلن الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، جاهزية الجامعة لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن جميع الكليات استعدت لبدء العام الدراسي وتم وضع الجداول الدراسية على صفحات جميع الكليات بالقاهرة والأقاليم.

ووجه رئيس الجامعة إلى دعم وتفعيل منظومة التحول الرقمي والتأكد من أعمال الصيانة وتوفير جميع سبل الراحة ضمانًا لاستقرار العملية التعليمية.

حصول ست كليات بجامعة الأزهر على شهادة تجديد الاعتماد

وأوضح رئيس جامعة الأزهر أنه من حسن الطالع أن نستقبل العام الدراسي الجديد بإنجازات حققتها الجامعة على أرض الواقع وهي حصول ست كليات بجامعة الأزهر على شهادة تجديد الاعتماد، وخمس كليات تحصل على الاعتماد للمرة الأولى، إضافة إلى اعتماد 13 برنامجًا أكاديميًّا بمختلف كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، لافتًا إلى أن الكليات الحاصلة على شهادة تجديد الاعتماد كان في مقدمتها: كلية طب البنات بالقاهرة (اعتماد للمرة الثالثة)، إضافة إلى كلية الصيدلة للبنات بالقاهرة (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية طب الأسنان بنين بالقاهرة (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية الشريعة والقانون بطنطا (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية أصول الدين بالمنوفية (اعتماد للمرة الثانية)، وكلية اللغة العربية بإيتاي البارود (اعتماد للمرة الثانية).

وأضاف بأن هناك كليات حصلت على شهادة الاعتماد للمرة الأولى، وهي: الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بسوهاج، واللغة العربية بالزقازيق، والدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات، وأصول الدين والدعوة بأسيوط، والدراسات الإسلامية والعربية للبنين بأسوان، بجانب اعتماد عدد 13 برنامجًا أكاديميًّا تضمنت: تجديد الاعتماد لبرنامجي علم النفس وعلم الاجتماع بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بتفهنا الأشراف بمحافظة الدقهلية، وتجديد الاعتماد لبرامج الجغرافيا والتاريخ والاجتماع وعلم النفس بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، واعتماد برنامجي: الكيمياء الخاصة، والكيمياء التطبيقية بكلية العلوم بنين بالقاهرة، واعتماد برنامجي: اللغة العربية واللغة الإنجليزية بكلية التربية بنين بالقاهرة.

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