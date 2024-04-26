أعراض الحزام الناري، ومتى يشكل حالة طبية طارئة؟

الحزام الناري هو عدوى فيروسية ينتج عن الفيروس النطاقي الحماقي (VZV)، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء، ويؤثر عادةً على عقدة عصبية حسية واحدة والجلد الذي يزوده العصب.

ويمكن لأي شخص أصيب بالجدري المائي أن يصاب بالحزام الناري لاحقًا وفقًا لموقع " Medical news today" الطبي.

الحزام الناري، فيتو

ويصاب الأشخاص بالحزام الناري إذا كانوا قد أصيبوا بالجدري المائي في الماضي، يمكن أن يبقى هذا الفيروس خاملًا لسنوات، ثم ينشط من جديد على شكل داء القوباء المنطقية، ويمكن لأي شخص لم يصاب بالجدري المائي من قبل أن يصاب بالجدري المائي من خلال التعرض لشخص مصاب بالقوباء المنطقية.

Advertisements

يعد الحزام الناري أكثر شيوعًا بعد سن الخمسين، ولكنه يمكن أن يظهر في أي عمر إذا كان الشخص قد أصيب سابقًا بالجدري المائي

أعراض الحزام الناري

يؤثر الحزام الناري عادةً على جانب واحد من الجسم، وغالبًا ما يكون الخصر أو الصدر أو البطن أو الظهر، ويمكن أن تظهر الأعراض أيضًا على الوجه وفي العينين والفم والأذنين، بالإضافة إلى بعض الأعضاء الداخلية.

يؤثر الحزام الناري عادةً على عقدة عصبية حسية واحدة بالقرب من الحبل الشوكي، تسمى عقدة الجذر الظهري ولهذا السبب تظهر الأعراض في مناطق محددة من الجسم، وليس في جميع أنحاء الجسم وينتج الألم عن إصابة العصب وليس عن الطفح الجلدي نفسه.

ويمكن أن تختلف الأعراض في طبيعتها، اعتمادًا على مكان ظهورها في الجسم.

ويعاني بعض الأشخاص من الألم ولكن لا يوجد طفح جلدي، وقد يصاب البعض الآخر بطفح جلدي مع ألم يصاحبه أعراض أخرى مثل الحمى أو القشعريرة أو الصداع.

الأعراض الأكثر شيوعًا

تتضمن بعض الأعراض الأكثر شيوعًا للحزام الناري:

ألم ثابت أو حارق أو مؤلم، أو ألم حاد وطعن يأتي ويذهب

طفح جلدي يشبه طفح جدري الماء ولكنه يؤثر فقط على مناطق معينة

بثور مملوءة بالسوائل والتي تتطور كجزء من الطفح الجلدي

الأعراض على الجسم

قد يظهر طفح جلدي متقرح في واحد أو أكثر من العصابات المميزة ذات الأعصاب الحسية للجلد، والتي تسمى الأمراض الجلدية.

وتشمل المواقع الشائعة لهذا ما يلي:

الصدر

البطن

الظهر

حول الخصر

وعادةً ما يحدث فقط على جانب واحد من الجسم.

ويعتمد موقع الأعراض على التوزيع الجلدي الذي يؤثر عليه الفيروس.

أعراض الوجه

إذا كان الطفح الجلدي يؤثر على الوجه، فعادةً ما تظهر الأعراض على جانب واحد فقط — عادةً حول عين واحدة والجبهة.

ويمكن أن تشمل:

ألم على الجلد المصاب

طفح جلدي

ضعف العضلات

صداع

أعراض العين

إذا كان الفيروس يؤثر على العصب البصري، فهذا يعني أن الشخص مصاب بالهربس النطاقي العيني (HZO).

ويمكن أن يسبب ذلك ألمًا واحمرارًا وتورمًا داخل العين وحولها، بالإضافة إلى فقدان الرؤية المؤقت أو الدائم.

أعراض الأذن

يمكن أن يحدث الحزام الناري أيضًا داخل الأذن أو حولها، مما يؤدي إلى مشاكل في التوازن والسمع بالإضافة إلى ضعف العضلات في الجانب المصاب من الوجه.

ويمكن أن تكون هذه التغييرات طويلة الأمد أو حتى دائمة.

يجب على الشخص الذي تظهر عليه الأعراض داخل الأذنين والعينين أو حولهما أن يطلب رعاية طبية فورية لتقليل خطر حدوث مضاعفات.

أعراض الفم

إذا كان القوباء المنطقية يؤثر على الفم، فقد يعاني الشخص من:

ألم في الفم

وجع أسنان

آفات في أنسجة الحنك الصلبة واللينة

الألم والانزعاج الناتج عن هذه الأعراض يمكن أن يجعل من الصعب تناول الطعام أو الشراب.

الحزام الناري الداخلي

يمكن أن يؤثر الحزام الناري أيضًا على الأعضاء الداخلية، وفي هذه الحالة لا يوجد طفح جلدي ولكن يمكن أن تنشأ مشاكل أخرى.

على سبيل المثال، وجد الباحثون أدلة على وجود الحزام الناري في الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تؤدي إلى خلل في الجهاز الهضمي، وفي شرايين الدماغ، مما قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والخرف.

أعراض أخرى

قد تكون هناك أيضًا أعراض أخرى، بما في ذلك:

حمى

تعب

قشعريرة

صداع

معده مضطربه

تطور الأعراض

تتطور الأعراض عادة على النحو التالي:

ويبدأ الألم والوخز والخدر والحكة في التأثير على جزء معين من الجلد.

وبعد مرور ما يصل إلى أسبوعين، يظهر طفح جلدي.

تتطور البقع الحمراء والبثور المملوءة بالسوائل المسببة للحكة وتستمر في ذلك لمدة 3-5 أيام.

وقد تندمج البثور لتشكل شريطًا أحمرًا صلبًا يشبه الحروق الشديدة.

قد يؤثر الالتهاب على الأنسجة الرخوة الموجودة أسفل الطفح الجلدي وحوله.

بعد 7-10 أيام، تجف البثور تدريجيًا وتشكل قشورًا، وعندما تختفي البثور تترك ندبات طفيفة.

يستمر الحزام الناري عادة حوالي 2-4 أسابيع، وهو معدي حتى تجف البثور وتتقشر.

يعاني معظم الأشخاص من نوبة الحزام الناري مرة واحدة فقط، ولكن يمكن أن تتكرر لدى بعض الأشخاص.

الحزام الناري، فيتو

متى ترى الطبيب

الحصول على العلاج بعد وقت قصير من ظهور الأعراض يمكن أن يساعد في تقليل مدة وشدة العدوى.

وهذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا وأولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، لأن ذلك قد يزيد من خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.

إذا استمر الطفح الجلدي في الانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم أو ظهرت أعراض أخرى، مثل ارتفاع درجة الحرارة، فمن الأفضل تجنب ذلك في نهاية المطاف مع الطبيب.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على أولئك الذين يصابون بطفح جلدي بالقرب من العين طلب الرعاية الطبية الفورية، حيث يمكن أن تسبب الحالة تندبًا وفقدانًا للرؤية وتلفًا دائمًا للعين إذا تركت دون علاج.