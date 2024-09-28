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وسط أجواء بهجة وفرح، طلاب جامعة بنها يؤدون تحية العلم في أول يوم دراسي (بث مباشر)

طلاب جامعة بنها
طلاب جامعة بنها

أدى طلاب  جامعة بنها في محافظة القليوبية، صباح اليوم السبت، تحية العلم، في أول أيام العام الدراسي الجديد، وسط أجواء من البهجة والفرح.

وأجرت فيتو بثا مباشرا لرصد فعاليات الاحتفال بأول أيام العام الدراسي الجديد من جامعة بنها، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة. 

ونظم طلاب كلية التربية الرياضية  ممرًّا من 3 آلاف طالب، واحتفالات في أول يوم دراسي بجامعة بنها.  


الالتزام بالجداول الدراسية والخريطة الزمنية

وفي وقت سابق، أكد رئيس الجامعة على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة وتواجد القيادات الأكاديمية والإدارية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم منذ اليوم الأول لبدء الدراسة ضمانا لحسن سير العملية التعليمية، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالجداول الدراسية وبالخريطة الزمنية للعام الدراسي. 

كما أكد الجيزاوي حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية ونفسية صحية ومناسبة للارتقاء بجودة الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعة، موجهًا بضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية ودعم الطلاب الموهوبين واكتشافهم في مختلف المجالات.

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