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رياضة

مفاجآت في تشكيل برشلونة الرسمي أمام أوساسونا بالدوري الإسباني

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أوساسونا، اليوم السبت، على ملعب "آل سادار" ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني الليجا.

 

تشكيل برشلونة أمام أوساسونا 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى إنياكي بينيا.

في خط الدفاع: جول كوندي – سيرجي دومينجيز – باو كوبارسي – جيرارد مارتين.

في خط الوسط: بابلو توري – إريك جارسيا – بيدري.

في خط الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي – باو فيكتور.

وشهد تشكيل برشلونة جلوس لامين جمال ورافينيا على مقاعد البدلاء.

 

ويحتل برشلونة حاليًا صدارة الدوري الإسباني، بالعلامة الكاملة، برصيد 21 نقطة، في حين أن أوساسونا يمتلك 11 نقطة، حيث يحتل حاليًا المركز السابع في جدول الدوري الإسباني.

 

موعد مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني


تنطلق مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني


تذاع مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني عبر قناة beIN Sports HD 1.

وعلي صعيد آخر أكد روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة  أن زميله في الفريق لامين جمال هو أفضل جناح في العالم، ولكن شرح بعض الأمور الأخرى أكثر أهمية حسب وجهة نظره.

وقال ليفاندوفسكي لموقع بليتشر ريبورت: "أرى لامين جمال أفضل جناح في العالم، لكن مسيرة لاعب كرة القدم طويلة للغاية، في بعض الأحيان ليس من المهم أن تبدأ بشكل جيد، لكن الأكثر أهمية هو كيفية الانتهاء".

وأضاف: "جمال يبلغ من العمر 17 عاما وعليه أن يفكر في السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة وليس فقط سنتين أو ثلاث سنوات، وأتمنى أن محيطه يقول له ذلك".

وأكمل: "أرى أن الجيل الجديد أمامه تحديات كبيرة بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، في يوم ما أنت بطل خارق، لكن في اليوم التالي يتم الهجوم عليك".

وأنهى حديثه قائلا: "أتمنى له مسيرة جيدة، هو قوي للغاية، لكن ليس من المهم ما يقوله الناس الآن، الأكثر أهمية ما سيقولونه فيما بعد".

وشارك جمال مع برشلونة في 8 مباريات خلال الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

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