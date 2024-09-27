شاهد، فرحة لاعبي الزمالك بعد التتويج بلقب السوبر الإفريقي

احتفل لاعبو وجماهير نادي الزمالك بالتتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح.

فرحة جنونية لجمهور الزمالك والفريق 🤍🔥

pic.twitter.com/SPV0jyg73E — عمرو (@bt3) September 27, 2024

الزمالك بطلا للسوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب كأس السوبر الإفريقي علي حساب الأهلي بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة كأس السوبر الإفريقي.

سجل هدف الأهلي اللاعب وسام أبو علي من ركلة جزاء في الدقيقة 44 فيما تعادل للزمالك ناصر منسي في الدقيقة 77.

وسجل رامي ربيعة أولى ضربات الأهلي، وأحرز عمر كمال الركلة الثانية، وأضاع يحيى عطية الله ثالث ركلات الأهلي، وأضاف طاهر محمد طاهر الضربة الرابعة،واضاع وسام أبو علي ركلة الجزاء الأخيرة للأهلي.

وللزمالك أحرز عبد السعيد ضربة الترجيح الأولي، وأضاف حمزة المثلولي ثاني ركلات الزمالك، وسجل ناصر منسي الضربة الثالثة، وأحرز حسام عبد المجيد الكرة الرابعة.

ناصر منسي أفضل لاعب في السوبر الإفريقي

حصد ناصر منسي مهاجم الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام النادي الأهلي في اللقاء الذي جمعهما في السوبر الإفريقي.