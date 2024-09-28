السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

بعد التهديدات الإسرائيلية، إيران تلغي رحلاتها إلى بيروت

الخطوط الايرانية،
الخطوط الايرانية، فيتو

أعلنت الخطوط الجوية الإيرانية، اليوم السبت، إلغاء جميع الرحلات التابعة لشركات الطيران الإيراني إلى العاصمة اللبنانية بيروت، حتى إشعار آخر.

 

الخطوط الإيرانية تلغي رحلاتها إلى بيروت

يأتي ذلك عقب كشف وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، توجيه إسرائيل تحذيرًا لهيئة مراقبة الطيران اللبنانية بأنها ستستخدم "القوة" في حال هبوط أي طائرة إيرانية في مطار بيروت.

وقال "حسام قربان علي"، المتحدث باسم الخطوط الجوية الإيرانية، في بيان مقتضب: "تم إلغاء رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى مطار رفيق الحريري في بيروت حتى إشعار آخر".

وفي وقت سابق، أعلنت شركة "معراج" للخطوط الجوية الإيرانية، إجبارها على العودة إلى مطار الخميني الدولي في طهران، بعد تلقيها تحذيرات من الجانب الإسرائيلي باستهدافها في حال هبوطها في مطار رفيق الحريري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

تهديدات الجيش الإسرائيلي

وقالت الشركة، في بيان، إن "طائرة الركاب الإيرانية التي كانت في طريقها إلى لبنان اضطرت للعودة؛ بسبب تهديدات الجيش الإسرائيلي"، مضيفة أن "رحلة هذه الطائرة إلى بيروت كانت معدة مسبقًا"، مشيرة إلى أن الطيران الإسرائيلي منع الطائرة أيضًا من الهبوط في مطار دمشق الدولي.

وأكدت جماعة حزب الله اغتيال زعيمها حسن نصر الله بغارة جوية إسرائيلية في الضاحية جنوبي بيروت.

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إسرائيل الخطوط الجوية الايرانية العاصمة اللبنانية بيروت إيران

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