إحالة ١٦ من العاملين بوحدتي طب الأسرة في قريتين بسوهاج للتحقيق
أحال ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة بسوهاج، اليوم ١٦ من العاملين بوحدتي طب الأسرة بقريتي عنيبس والحرافشة للتحقيق بسبب غيابهم عن العمل دون إذن قانوني.
إحالة ١٦من العاملين بوحدتي طب الأسرة بقريتي عنيبس والحرافشة للتحقيق
وأكد " عباس " استمرار المرور الدوري والمفاجئ على كافة المصالح الحكومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ورصد أي سلبيات واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل مقصر أو مهمل أو متخاذل عن العمل داخل أي مصلحة حكومية بدائرة المركز.
جاء ذلك بناءً على تعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بالمرور ومتابعة سير العمل والتأكد من انضباط العاملين بالمصالح الحكومية.
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