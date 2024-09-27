قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، عقب أداء صلاة الجمعة، بجولة ميدانية مفاجئة لمتابعة مدى انضباط الشارع،والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، يرافقه الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد، وأحمد الشطوري رئيس حى غرب، والمهندس شريف عبد البديع رئيس مدينة سوهاج الجديدة.

محافظ سوهاج يتابع سير العمل بمجمع المواقف الجديد وسوق الجملة للخضار والفاكهة

واستهل المحافظ جولته بتفقد سير العمل بمجمع المواقف الجديد أعلى المفيض بحي غرب سوهاج، وتابع مدى التزام السائقين بتعريفة الركوب، وخطوط السير، ووضع ملصقات بالتعريفة المقررة بصورة واضحة على السيارات، كما التقى عدد من الركاب واستمع الى ارائهم ومطالبهم، موجها بتحرير عدد من المحاضر الفورية لبعض السائقين المخالفين.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد سوق الجملة للخضار والفاكهة بالجبل الغربي بأولاد عزاز، وتابع حركة البيع والشراء بالسوق، ومدى توافر الخضار والفاكهة، وعدم المغالاة فى الأسعار، مشددا على الالتزام بكافة اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، واستيفاء جميع إجراءات الحماية المدنية بالسوق حفاظا على سلامة المواطنين.

واختتم المحافظ جولته بتفقد سوق الجملة العمومى للخضار والفاكهة بمدينة سوهاج الجديدة، واستمع إلى شرح مفصل عن السوق الجديد الذى تم إنشاؤه على مساحة 43 فدانا، ويتكون من 146 محل خضار، و134 محل للفاكهة، و7 مبان تعبئة وفرز، بالإضافة إلى المبانى الخدمية، ووجه المحافظ بالتنسيق بين المحافظة، ومديرية الأمن، وجهاز مدينة سوهاج الجديدة، وتجار سوق الجملة، لاتخاذ الإجراءات العاجلة لنقل سوق الجملة من مقره القديم بأولاد عزاز، إلى السوق الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، ضمن خطة الدولة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية للقضاء على الأسواق العشوائية الغير امنة، واستبدالها بأسواق جديدة حضارية.