الخميس 26 سبتمبر 2024
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رئيس جامعة سوهاج يناقش الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

جانب من الاجتماع,
جانب من الاجتماع, فيتو

ناقش الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، مع مجلس عمداء الكليات الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2024/2025، السبت المقبل، مهنأ كافة منسوبي الجامعة ببدء العام الجامعي الجديد، وذكري انتصارات اكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الدكتور عبد الناصر يس والدكتور خالد عمران نواب رئيس الجامعة والمحاسب اشرف القاضي امين عام الجامعة وعمداء الكليات.

واستعرض رئيس الجامعة في بداية اللقاء إنجازات الجامعة خلال العام الماضي 2023 / 2024 وما تم تنفيذه علي أرض الجامعة في كافة المحاور والقطاعات سواء القطاع التعليمي، الطبي، والقطاع المجتمعي.

 

وتابع النعماني الخطوات التنفيذية لخطة الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجامعي الجديد، تم استعرض المجلس التجهيزات اللازمة لبدء العام الجامعي الجديد بكل كلية بمقري الجامعة الجديد والقديم، وكذلك الخطة التنفيذية لكافة الفعاليات العلمية والثقافية كالمؤتمرات والندوات وخطة الأنشطة الطلابية، الى جانب التأكيد علي جاهزية كافة المدن الجامعية لاستقبال الطلاب القدامي والجدد والانتهاء من تسكينهم وفق القواعد والضوابط المحددة.

وأكد النعماني، أهمية التعاون بين الكليات لتحقيق أقصي استفادة لخدمة العملية التعليمية، وضرورة متابعة مديري الإدارات، وخطة سير العمل بالكليات، موجهًا بتنظيم حفلات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامي، وتنفيذ معرضا للأنشطة الطلابية يتبع الإدارة العامة لرعاية الشباب، وذلك ضمن فعاليات برنامج استقبال الطلاب، مع ضرورة الاهتمام بالطلاب ذوي الهمم وتوفير كافة التسهيلات التي تساعدهم على الاندماج في العملية التعليمية.

وخلال الاجتماع وجه النعماني عمداء الكليات بضرورة الاستمرار في تنفيذ مشاركة الجامعة في المبادرة الرئاسية "بداية" من خلال خطط الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة من قوافل طبية وبيطرية والدورات التدريبيّة والتأهيلية وورش العمل لكافة منسوبي الجامعة، الي جانب تنفيذ الندوات والتوعوية والتثقيفية في مختلف الموضوعات، موجهًا ايضًا  ببدء اول خمس دقائق من المحاضرات بنبذة عن المبادرة الرئاسية بداية لتوعية الطلاب،  بما تنفذه المبادرة من أنشطة وفعاليات لبناء الإنسان في مختلف الفئات العمرية.

وفي ختام  اللقاء دار نقاشًا مفتوحًا بين رئيس الجامعة والحاضرين حول أهم التحديات التي قد تواجههم  في سير العملية التعليمية والإدارية بالجامعة، والاستماع لبعض المقترحات لتذليلها وتقديم الحلول لها  لرفع مستوى الأداء وكفاءته.

 

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