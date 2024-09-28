الدوري الألماني، بايرن ميونيخ يتعادل أمام ليفركوزن 1-1 في الشوط الأول

تعادل فريق بايرن ميونيخ أمام نظيره باير ليفركوزن 1-1 في الشوط الأول من المباراة التي تقام في قمة الدوري الألماني.

وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لبايرن ميونخ للتقدم إلا أن بايرن ليفركوزن تمكن من التقدم عن طريق روبن اندريش في الدقيقة 31.

وتعادل لـ بايرن ميونيخ الكسندر بافلوفيتش في الدقيقة 39.

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هدف خياااااااااااااااااااااااااااااااااااالي من بافلوفيتش 😱



بايرن ميونيخ يسجل التعادل ضد باير ليفركوزن 🔥

pic.twitter.com/L5AyqhNspo — عمرو (@bt3) September 28, 2024

تشكيل بايرن ميونيخ

تشكيل بايرن ليفركوزن

ويتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، متفوقًا بثلاث نقاط على ليفركوزن، كما تأهل للدور الثاني لكأس ألمانيا، بالإضافة إلى فوزه الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

قمة ثأرية

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه الشاب البلجيكي فينسنت كومباني إلى مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة بالفوز على ليفركوزن، الذي يعيش أزهى عصوره في تجربته مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وتعد مباراة اليوم ثأرية بالنسبة لفريق البايرن، بعدما خسر أمام باير ليفركوزن 0-3 في آخر لقاء جمعهما بالدوري الألماني الموسم الماضي، وقبلها التعادل 2-2 في قمة ميونخ، كما أن بايرن ميونخ لم يستطع الفوز على ليفركوزن خلال آخر 3 مواجهات بينهما، وخسر لقب الدوري الألماني على يده، بعد سيطرة على اللقب لمدة 11 موسمًا كاملًا.

وحقق بايرن ميونخ مؤخرًا فوزًا كبيرًا أمام نظيره فيردر بريمن 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، إذ يملك في رصيده 5 أهداف، يليه الدولي المصري عمر مرموش الذي يلعب بين صفوف إينتراخت فرانكفورت برصيد 4 أهداف.

وعلى الجانب الآخر، يأمل ليفركوزن السير بخطى ثابتة أيضًا في الموسم الحالي، رغم أن مسيرته الخالية من الهزائم في "البوندسليجا" امتدت لـ35 مباراة متتالية، انتهت بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام لايبزيج 2-3.