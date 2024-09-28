السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قمة الدوري الألماني، بايرن ميونخ يخطط للثأر من ليفركوزن

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

يرفع نادي بايرن ميونخ شعار "الثأر" أمام بطل ثنائية الموسم الماضي، باير ليفركوزن، في قمة من العيار الثقيل، اليوم السبت، على ملعب أليانز أرينا.

يتربع بايرن ميونخ على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني بالعلامة الكاملة برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية منذ بداية الموسم، متفوقًا بثلاث نقاط على ليفركوزن، كما تأهل للدور الثاني لكأس ألمانيا، بالإضافة إلى فوزه الكاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا.

قمة ثأرية 

ويسعى بايرن ميونخ بقيادة مدربه الشاب البلجيكي فينسنت كومباني إلى مواصلة الانتصارات، والابتعاد بالصدارة بالفوز على ليفركوزن، الذي يعيش أزهى عصوره في تجربته مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

وتعد مباراة اليوم ثأرية بالنسبة لفريق البايرن، بعدما خسر أمام باير ليفركوزن 0-3 في آخر لقاء جمعهما بالدوري الألماني الموسم الماضي، وقبلها التعادل 2-2 في قمة ميونخ، كما أن بايرن ميونخ لم يستطع الفوز على ليفركوزن خلال آخر 3 مواجهات بينهما، وخسر لقب الدوري الألماني على يده، بعد سيطرة على اللقب لمدة 11 موسمًا كاملًا.

وينتظر كومباني العديد من المواجهات الصعبة، عقب مباراة ليفركوزن، إذ يحل الأربعاء المقبل ضيفًا على أستون فيلا الإنجليزي في دوري الأبطال، ثم يلعب في الدوري الألماني أمام إينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت، قبل أن يسافر إلى كاتالونيا لمواجهة برشلونة الإسباني في المسابقة القارية.

وحقق بايرن ميونخ مؤخرًا فوزًا كبيرًا أمام نظيره فيردر بريمن 5-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "فيسير شتاديون"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الألماني.

ويتصدر هاري كين ترتيب هدافي الدوري الألماني قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة، إذ يملك في رصيده 5 أهداف، يليه الدولي المصري عمر مرموش الذي يلعب بين صفوف إينتراخت فرانكفورت برصيد 4 أهداف.
وعلى الجانب الآخر، يأمل ليفركوزن السير بخطى ثابتة أيضًا في الموسم الحالي، رغم أن مسيرته الخالية من الهزائم في "البوندسليجا" امتدت لـ35 مباراة متتالية، انتهت بهزيمة مفاجئة على ملعبه أمام لايبزيج 2-3.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسباني تشابي ألونسو البلجيكي فينسنت كومباني باير ليفركوزن جدول ترتيب الدوري الألماني ترتيب الدوري الالماني نادي بايرن ميونخ ميونخ

مواد متعلقة

قائمة برشلونة لمواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني

الزمالك كبيركم، الصحف العربية تتحدث عن فوز القلعة البيضاء بالسوبر الأفريقي

بصمة دائمة للملك، أرقام محمد صلاح أمام وولفرهامبتون قبل لقاء اليوم

اتحاد جدة يفوز على الخليج 1/4 في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

أول قرار من كولر بعد خسارة السوبر الإفريقي

أخطاء محمد الشناوي في خسارة السوبر الإفريقي وموقف شوبير (تقرير)

رئيس هيئة الدواء يكشف سر طوابير المواطنين أمام صيدليات الإسعاف

زلزال جديد يضرب إثيوبيا، وخبير موارد مائية يحذر من انفجار سد النهضة

عقوبات مغلظة على لاعبي الأهلي بعد خسارة السوبر الإفريقي

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

حال تأكد مقتله، من سيخلف حسن نصرالله في قيادة حزب الله؟

رفعت سيد أحمد: اغتيال حسن نصر الله لن يوقف المقاومة

منوعات

المزيد

اكتشاف بقايا شجرة شبه استوائية عمرها 184 مليون سنة

واقعة صادمة، شاب يضرب إمام مسجد أثناء سجوده يثير غضب المصلين (فيديو)

إعصار جون يضرب المكسيك بقوة (فيديو)

مايكروسوفت تتصدى لهلوسة الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 28-9-2024

سعر الأرز اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالأسواق

أسعار السكر اليوم السبت 28-9-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

فى ذكرى وفاته الـ 54.. محطات فى حياة جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى رهط، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 48 بسورة النمل (فيديو)

مع بدء العام الجامعي، تعرف على أهمية العلم وآداب الطالب مع معلمه

اليوم العالمي للمُسنِّين، الافتاء: الإسلام وضع كبار السنِّ في مكانة خاصة

المزيد
الجريدة الرسمية