إصابة الظهيرين تقلق الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا

منتخب مصر، جاءت إصابة محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، أمس الجمعة، لتسبب مزيدا من القلق للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاسيما أنها الإصابة الثانية على مستوى ظهيري الجنب في صفوف الفراعنة، حيث سبقها إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز ومنتخب مصر، خلال مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

غياب الظهيرين الأساسيين عن منتخب مصر أمام موريتانيا

وأصبح منتخب مصر يعاني من غيابات مؤثرة في تشكيلته الأساسية خلال مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تأكد غياب ظهيره الأيسر محمد حمدي، إلى جانب محمد هاني الظهير الأيمن الذي تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة، وهو ما بات يشكل صداعا قويا في رأس الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن قبل مواجهتي موريتانيا القويتين.

محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، فيتو

أزمة الظهير الأيسر في منتخب مصر

ويعاني منتخب مصر أزمة في مركز الظهير الأيسر مع إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا السابق بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أزمة محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة.

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.



