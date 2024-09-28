السبت 28 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إصابة الظهيرين تقلق الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل مواجهتي موريتانيا

محمد حمدي ظهير أيسر
محمد حمدي ظهير أيسر منتخب مصر، فيتو

منتخب مصر، جاءت إصابة محمد هاني ظهير أيمن النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، أمس الجمعة، لتسبب مزيدا من القلق للجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، لاسيما أنها الإصابة الثانية على مستوى ظهيري الجنب في صفوف الفراعنة، حيث سبقها إصابة محمد حمدي الظهير الأيسر لفريق بيراميدز ومنتخب مصر، خلال مباراة فريقه أمام الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا.

 

غياب الظهيرين الأساسيين عن منتخب مصر أمام موريتانيا

وأصبح منتخب مصر يعاني من غيابات مؤثرة في تشكيلته الأساسية خلال مواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، حيث تأكد غياب ظهيره الأيسر محمد حمدي، إلى جانب محمد هاني الظهير الأيمن الذي تعرض للإصابة بكدمة قوية في الركبة، وهو ما بات يشكل صداعا قويا في رأس الجهاز الفني للفراعنة بقيادة حسام حسن قبل مواجهتي موريتانيا القويتين.

محمد هاني ظهير أيمن منتخب مصر، فيتو

 

أزمة الظهير الأيسر في منتخب مصر

ويعاني منتخب مصر أزمة في مركز الظهير الأيسر مع إصابة محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا السابق بقطع في الرباط الصليبي، بجانب أزمة محاكمة أحمد فتوح لاعب الزمالك بتهمة القتل الخطأ وحيازة مواد مخدرة.

 

موعد مباراتي مصر وموريتانيا

ويستضيف منتخب مصر منافسه موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية، ثم يخرج لخوض لقاء الجولة الرابعة في نواكشوط يوم 15 من نفس الشهر.

حسام حسن يطلب صرف مكافآت الفوز للاعبي منتخب مصر قبل معسكر أكتوبر

ثلاثي أهلاوي يتصدر، أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب مصر في عهد حسام حسن


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب مصر منتخب مصر الوطنى محمد هاني النادي الأهلي محمد حمدي راميدز الجيش الرواندي السوبر الأفريقي موريتانيا التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 حسام حسن

مواد متعلقة

حمزة علاء خارج حسابات منتخب مصر وعواد يقترب من العودة

تضاؤل فرص لحاق محمد هاني بمعسكر منتخب مصر بعد إصابته في السوبر

مصدر يكشف موقف أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

لهذا السبب، أحمد حجازي خارج حسابات منتخب مصر بمعسكر أكتوبر

الأكثر قراءة

الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام في مصريين، أسماء وتفاصيل

المشهد الأخير في حياة حسن نصر الله.. اغتياله بقنبلة MK84 بالطابق الـ14 تحت الأرض.. الوحدة «بات» قامت بالتنفيذ.. والعثور على جثته بعد بحث دام لساعات

سكرتير شعبة الذهب السابق يتوقع ارتفاع الأسعار إلى هذه المستويات

عصام كامل يكشف عن تورط مسئول كبير بوزارة التعليم في إغلاق مدرسة القادة

ارتفاع مفاجئ فى سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أول قرار من جوميز للاعبي الزمالك بعد التتويج بالسوبر الأفريقي

«كله فوق بعضه»، زحام شديد أمام إحدى مدارس المرج يثير الجدل (صور)

الدوري الإنجليزي، محمد صلاح يعيد ليفربول للتقدم أمام وولفرهامبتون من ركلة جزاء

منوعات

المزيد

ضحايا الاعتداءات الجنسية في بلجيكا يطالبون البابا فرنسيس برد اعتبارهم

تنتج 1800 طن، افتتاح أول مزرعة عمودية للفراولة

ظهور دمية طفل مخيفة في المملكة المتحدة، ما القصة ؟

مصرع 13 شخصا جراء انفجار بمحطة وقود بداغستان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر في الأسواق اليوم السبت 28-9-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 28 سبتمبر 2024

أسعار النحاس اليوم السبت 28 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في كأس السوبر الإفريقي طوال تاريخه (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الإسلام ضرب أروع الأمثلة في توفير الرعاية لذوي الهمم

تفسير حلم خاتم الفضة في المنام وعلاقته بالحصول على الأموال الكثيرة

ما هو رأي الدين في السحر والسحرة والإيمان بهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية