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رياضة

مصدر يكشف موقف أحمد فتوح من معسكر منتخب مصر لمواجهتي موريتانيا

أحمد فتوح، فيتو
أحمد فتوح، فيتو

منتخب مصر، كشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن حسام حسن ينوي إستدعاء أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك لمعسكر الفراعنة، المقرر إنطلاقه بعد ايام قليلة، إستعدادا لمواجهتي موريتانيا في التصفيات المؤهلة لكاس الأمم الإفريقية 2025.

وأفاد المصدر، أن حسام حسن تشاور مع جهازه المعاون بشأن إمكانية إستدعاء أحمد فتوح لمعسكر الفراعنة المقبل، وإتفق الجميع داخل الجهاز الفني، أن منتخب مصر يحتاج لتواجد فتوح في المعسكر المقبل، بعدما تأكد غياب محمد حمدي ظهير بيراميدز عن معسكر الفراعنة بعد إصابته الأخيرة في مباراة فريقه الأخيرة أمام الجيش الرواندي.

حسام حسن مع لاعبي منتخب مصر، فيتو

أزمة في مركز الظهير الأيسر بمنتخب مصر

وبات أحمد فتوح قريبا بشكل كبير من الإنضمام لمعسكر منتخب مصر، نظرا لعدم وجود البديل الكفء الذي يملك الخبرة الدولية في مركز الظهير الأيسر، في ظل غياب ظهير بيراميدز وإصابة كريم فؤاد لاعب الأهلي وقلة خبرة محمد حمدي ظهير الزمالك المعار إليه من إنبي، وأيضا قلة خبرة كريم الدبيس ظهير أيسر النادي الأهلي.

 موعد مباراة مصر وموريتانيا

ويلعب المنتخب الوطني مع نظيره منتخب موريتانيا يوم 11 أكتوبر المقبل على إستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب.

منتخب مصر يتصدر مجموعته في التصفيات

يذكر أن منتخب مصر يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة بتصفيات أمم إفريقيا برصيد ست نقاط، بعد الفوز في الجولتين الأولى والثانية على كل من منتخبي كاب فيردي بنتيجة 3-0، وبوتسوانا بنتيجة 4-0.

 

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