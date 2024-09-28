السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

استخدمها الاحتلال في اغتيال حسن نصر الله، معلومات عن القنبلة "إم كيه 84"

القنبلة إم كيه 84
القنبلة "إم كيه 84" (MK84)، فيتو

اغتيال حسن نصر الله، أعلن حزب الله اللبناني، في وقت سابق من اليوم السبت، عن استشهاد الأمين العام للحزب، حسن نصر الله، في غارة جوية نفذتها مقاتلات الاحتلال ليلة أمس الجمعة.

 

عملية اغتيال حسن نصر في الضاحية الجنوبية 

واستخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل خارقة للتحصينات من طراز "إم كيه 84" الأمريكية في الهجوم على الضاحية الجنوبية في بيروت.

لقنبلة "إم كيه 84" (MK84)، فيتو 

فما هي القنبلة "إم كيه 84" (MK84)

القنبلة "إم كيه 84" (MK84)، تعرَف بـ"مارك 84"، سُميت بـ"المطرقة" للضرر الشديد الذي تلحقه إثر انفجارها، وهي  تزن ألفَي رطل (900 كيلوجرام تقريبًا)، وهي قنبلة موجهة لها رأس حربية متفجرة، واستخدمت في حربي الخليج وفيتنام.

لقنبلة "إم كيه 84" (MK84)، فيتو 

واستخدمت إسرائيل قنبلة "إم كيه 84" (MK84)، في مجزرتي مستشفى المعمداني ومخيم جباليا في حربها على قطاع غزة.

قدرات  القنبلة "إم كيه 84" (MK84)

وصممت "مارك 84" لتكون قنبلة ذات سقوط حر، وغير موجّه ضمن ما يُسمّى بـ"القنابل الغبية"، وتعد النسخة الأكبر من سلسلة قنابل "مارك 80"، وتطورت بشكل يسمح لها بإبطاء سرعتها لضمان ابتعاد الطائرة الحربية عنها قدر الإمكان.

لقنبلة "إم كيه 84" (MK84)، فيتو 

تشكل الذخيرة المتفجرة نسبة 45 في المئة من الوزن الإجمالي للقنبلة، ويمكن أن تُحدِث حفرة بعرض نحو 15 مترًا وعُمقٍ يتجاوز الـ10 أمتار.

تستطيع القنبلة اختراق المعدن بعمق 38 سنتيمترًا تقريبًا، واختراق نحو 3 أمتار من الخرسانة اعتمادًا على الارتفاع الذي أُسقطت ووُجِّهَت منه، كما تتسبَّب بأضرار مميتة حولها تتجاوز دائرة قطرها تقريبًا 73 مترًا.

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