السبت 28 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة ينعى حسن نصر الله

حسن نصر الله
حسن نصر الله

نعي مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على يد مصاصي الدماء الصهاينة، والذي يعد عملًا إرهابيًا جبانا وجريمة أخرى تضاف إلى قاتل الأطفال نتنياهو الذي قتل 45 ألف رجل وامرأة في أرض فلسطين المقدسة.

 وأكد في بيانه أن هذا الأمر تجاوز كل  الخطوط الحمراء، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية.


وقال: نود التأكيد علي أن مجموعة الصهاينة في الأرض الفلسطينية المحتلة لن تحقق شيئًا أبدا، بل ستتشكل في المنطقة حركة عالمية ضد هذا السرطان الخبيث، وسيتم تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى وكل أرض فلسطين.  وهذا هو الوعد الإلهي، أليس الصبح بقريب.

 

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مكتب رعاية مصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله

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