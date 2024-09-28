مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة ينعى حسن نصر الله
نعي مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة استشهاد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله على يد مصاصي الدماء الصهاينة، والذي يعد عملًا إرهابيًا جبانا وجريمة أخرى تضاف إلى قاتل الأطفال نتنياهو الذي قتل 45 ألف رجل وامرأة في أرض فلسطين المقدسة.
وأكد في بيانه أن هذا الأمر تجاوز كل الخطوط الحمراء، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية.
وقال: نود التأكيد علي أن مجموعة الصهاينة في الأرض الفلسطينية المحتلة لن تحقق شيئًا أبدا، بل ستتشكل في المنطقة حركة عالمية ضد هذا السرطان الخبيث، وسيتم تحرير القدس الشريف والمسجد الأقصى وكل أرض فلسطين. وهذا هو الوعد الإلهي، أليس الصبح بقريب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.