بعد تصريحات عشقه للأبيض، عبد الواحد السيد يهدي أديبايور قميص الزمالك

الأهلي والزمالك، قام عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بإهداء إيمانويل أديبايور، نجم أرسنال ومنتخب توجو السابق، القميص الخاص بالنادي الأبيض قبل مباراة السوبر الأفريقي.

والتقط الثنائي الصور التذكارية، وقدم أديبايور الشكر لعبد الواحد السيد على المشاعر النبيلة ناحيته، وأكد تقديره وحبه لنادي الزمالك منذ الصغر.

وكان إيمانويل أديبايور نجم أرسنال ومانشستر سيتي السابق قد قال بأنه يحقق حلم طفولته بمشاهدة الزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية:أنا مرتبط بالزمالك منذ أن كنت أبلغ من العمر 5-6 سنوات، إنه من أكبر الفرق في إفريقيا ولديه تاريخ عريق وإنجازات، وسمعت قصص عظيمة عن الزمالك منذ أن ولدت".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم باستاد المملكة أرينا.

تشكيل الزمالك أمام الأهلي

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي – محمود بنتايك.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود الشناوي ومصطفى الزناري ومحمد حمدي ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكونراد ميشالاك وعمر فرج وناصر منسي.

وينتظر عشاق كرة القدم في العالم العربي والإفريقي كلاسيكو الأهلي والزمالك في مباراة قوية ومثيرة تجمعهما اليوم الجمعة على ملعب المملكة “أرينا” في بطولة السوبر الإفريقي.

ويشارك الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي بوصفه بطلًا لدوري أبطال إفريقيا فيما يشارك الزمالك بعد تتويجه ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتقام مباراة الأهلى والزمالك فى التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، على ملعب آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.

مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر لمواصلة تحقيق البطولات مع القلعة الحمراء ورد اعتباره بعد الخسارة أمام الزمالك في بطولة السوبر الإفريقي عام 1994 بهدف أيمن منصور الذي أطلق عليه منذ ذلك الوقت أيمن "سوبر".

فيما يأمل الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز في بداية قوية لموسم جديد سعيا في العودة لتحقيق البطولات بعد ما حقق الفريق بطولة وحيدة آخر عامين وهي الكونفدرالية.

ويسعى الزمالك أيضا لرد اعتباره بعد خسارة بطولة كأس مصر أمام الأهلي في السعودية بثنائية إمام عاشور ومجدي أفشة بالإضافة إلى خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا 2020 والذي سمي بنهائي القرن.

ويسعى كولر لتحقيق بطولة السوبر الإفريقي وهي البطولة الوحيدة التي لم يحققها مع النادي الأهلي بالإضافة لكأس العالم للأندية.

كما يسعى جوميز لتحقيق لقبه الثاني مع الزمالك بعد تدريبه القلعة البيضاء منذ 8 أشهر تقريبا.

القيمة السوقية للأهلي والزمالك

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الأهلي 28.40 مليون يورو وأغلى لاعب في قائمة الفريق هو إمام عاشور بقيمة 2.5 مليون يورو ويأتي خلفه يحيى عطية الله ورضا سليم بنفس القيمة 2.2 مليون يورو.

فيما تبلغ القيمة السوقية لنادي الزمالك 18.80 مليون يورو وأغلى لاعب هو أحمد سيد زيزو بقيمة 4.5 مليون يورو ويأتي خلفه عمر فرج بقيمة 1.2 مليون يورو، وفي المركز الثالث البولندي كونراد ميشالاك ونبيل عماد دونجا بقيمة مليون يورو.